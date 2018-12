Rudis Gallo señala preocupación por lo económico en trabajo de selección playa

Para la selección nacional de fútbol playa viene un año de competencia eliminatoria a escala de CONCACAF. Llegará a ese torneo, luego de que en los dos premundiales anteriores no alcanzó boleto para las Copas del Mundo de 2015 y 2017.

Pero iniciará el 2019 con la incertidumbre de si tendrá fogueos idóneos para el Premundial y si le pagarán los cinco meses de incentivo gubernamental que quedaron pendientes desde julio 2018.

En la afinación de una nueva generación de selección, esas serán las dudas que ataviarán a jugadores y cuerpo técnico de un combinado que no tuvo más de 10 juegos internacionales en este año. El seleccionador, Rudis González Gallo, habló largo y tendido con esta redacción acerca de la problemática.

Cierran el año con un impago de cinco meses del incentivo gubernamental. ¿Qué responde a eso como responsable técnico del combinado de playa?

Hemos caído en una situación de inestabilidad, debido a que no hemos tenido los estímulos de parte del Gobierno. A los muchachos les ayuda mucho la parte de los estímulos. Cerramos 2018 sin recibir cinco meses de estímulo. Vamos a ver cómo se enfrenta esta situación el próximo año. Considero que ya no hay voluntad de parte del Gobierno. Si ya no hay esa parte, habrá que replantear alguna alternativa para ver cómo se va a continuar este año 2019.

¿Cuál sería esa alternativa?

Hay que ver cuál es esa situación. Hay que ver cómo se les puede ayudar a los muchachos por estar en la concentración, en los procesos de preparación. Hay que ver si va a intervenir el Estado, hay elecciones (presidenciales) en febrero de 2019. Estamos cerca de la eliminatoria para el Mundial de Paraguay 2019. Vienen eventos importantes para la selección. Entonces, los jugadores deben estar bien en lo psicológico, con esa situación resuelta.

¿Cree que se ha perdido esa buena relación que había con la afición de parte de la selección de playa? Poca gente destaca el último título de la selección en Copa UNCAF...

No creo. A medida de que no se tenga actividad, entonces no hay noticia. Lo que ha pasado en este 2018 es que la selección no tuvo eventos grandes. Solo tuvimos Copa UNCAF en Semana Santa y luego el amistoso que fuimos a hacer en septiembre, contra México, en Estados Unidos. Como no hay participación en eventos, no hay noticia de la selección de playa. Quiérase o no, el aficionado espera que se esté compitiendo. Casi hemos pasado solo entrenando en 2018. Ahora necesitamos un buen proceso de preparación para México, en el Premundial.

Por todo lo que conlleva ser entrenador de la selección de playa desde 2007, ¿este podría ser su último premundial como seleccionador?

Solo Dios sabe. Yo sigo trabajando. Tengo el proyecto de la liga que, primero Dios, vamos a desarrollar en este primer trimestre de 2019. Le vamos a dar continuidad y con la selección, igual. Lo que sucede es que falta participar en eventos internacionales, para ser exitosos como la generación anterior.

Al dejar este proyecto de seleccionador de playa, cree que se acabaría todo en esta modalidad?

No creo. Llegan otros, la vida debe continuar. Los proyectos están para que sean retomados por otras personas.

Los éxitos no han estado de lado de la selección en los últimos dos premundiales (2015 y 2017). ¿Dónde pudo haber radicado ese fracaso?

Lo que pasa es que las generaciones son diferentes, ya sea en El Salvador como en otros países. Los cambios generacionales no se están dando solo en El Salvador dentro de esta modalidad. La modalidad ha progresado en el país, podemos decir. Sé que acá hay recurso, pero hay que trabajarlo y darle ese roce internacional. Nosotros no podemos estar solo del pasado. Hay que trabajar con esta nueva generación. Necesitamos que se nos den partidos internacionales.

¿Esta es una segunda generación?

Claro. Más del 50 por ciento de la primera generación está fuera de la selección y hay que dar esos pasos, pero hay que darlos bien. Tenemos ahora una selección joven, con un promedio de edad de 23 años de edad. Lo que se necesita es agarrar el ritmo de competencia internacional. Eso lo vamos a lograr a medida de que compitamos contra rivales de buena calidad.