Rudis Gallo espera la recuperación completa del "Tín" Ruiz y de Rubén Batres

El técnico de la selección de playa, Rudis Gallo habló de la evolución de Agustín Ruiz, quien tras someterse a una operación fue marginado para el pasado mundial en Rusia. El estratega espera recuperarlo para la cuadrangular que se realizará en Semana Santa.

"El 'Tín' está fuerte, está motivado, él es un jugador muy positivo, está trabajando en lo físico porque va saliendo de las terapias, el día de mañana se incorpora a la parte colectiva, eso es bueno, esperaremos a ver como reacciona para ver si le alcanzan estas cuatro semanas, sino, recordemos que habrá otros eventos a futuro en este año, ahorita lo llevamos de una forma gradual", explicó Gallo.

El técnico también explicó la situación de Rubén Batres, quien tras tener un accidente en su lancha se ha ausentado en los trabajos de selección. "Ya está en los trabajos con su fisio y eso le está ayudando muchísimo, pero él no se va incorporar al proceso, primeramente Dios después de este evento venga", agregó.

Gallo habló de nuevos prospectos en la selección de fútbol playa quienes tendrán su primer contacto en la cuadrangular de Semana Santa. "Por ahí tenemos dos muchachos, para no entusiasmarse mucho no mencionar los nombres, porque se me pueden cambiar de objetivo. Hay dos muchachos postulados que van a debutar en este cuadrangular".