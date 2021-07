Rudis Gallo: "Será un honor enfrentar a Brasil"

El seleccionador de fútbol playa de nuestro país, Rudis González Gallo, se mostró conforme y a la vez complacido por el grupo que le tocó a la selección en la Copa del Mundo a jugarse el próximo mes en Moscú, Rusia y donde le tocará jugar ante la potencia Brasil, ante Suiza y contra Bielorrusia.

"Es un grupo bonito para los retos que uno tiene en la vida porque es un grupo difícil, pero cuando se puede hacer grandes cosas el reto siempre será difícil, será de mucha alegría enfrentar por primera vez a Brasil en una Copa del Mundo ya que antes la enfrentamos en una Copa América", destacó el técnico de origen usuluteco tras conocer la suerte que le deparó el sorteo efectuado este jueves en Moscú.

Sobre enfrentar de manera inedita a los brasileños, Gonzalez Gallo dijo que "será un reto y un orgullo enfrentarlo en Rusia, vamos a buscar siempre el resultado para ganar, pero también hay que señalar que Bielorrusia y Suiza no serán rivales fáciles, estamos en la Copa del Mundo, son 16 países los clasificados, vamos a buscar realizar una fase de grupos de forma digna para poder estar en la segunda fase de la Copa del Mundo."

Sobre sus primeras impresiones del grupo C donde fue enclavada la Selecta, el estratega oriental admitió que "antes de saber el grupo le dije a los compañeros que sería un lujo jugar ante Brasil, se los dije ayer a ellos y Dios nos ha concedido ese deseo, no solo jugar ante ellos si no que hacerlo bien, hacer un buen papel; porque de los países grandes se aprende mucho", acotó.

Rudis Gallo dijo además que a los cuatro grupos del Mundial "los miro muy equilibrados, es difícil no ver allí a Italia quien no logró clasificarse, la misma Suiza que ya se había quedado fuera del Mundial logró meterse en lugar de Croacia quien ya se había clasificado por cosas que solo maneja FIFA ya que ellos notificaron el cambio de último momento", indicó.

Sobre el calendario que tendrán en la Copa del Mundo, donde debutarán ante Bielorrusia el 20 de agosto, Gallo aseguró que "me parece bien, el segundo juego ante Brasil podemos llegar con ritmo a la competencia, no ser el primer rival del Mundial y cerrar con Suiza nos permite la oportunidad de buscar ese juego para buscar el otro boleto del grupo, es una ventaja la que tenemos en el calendario, nosotros necesitamos sacar un resultado a Suiza para buscar clasificarse pero la competencia nos dará la pauta para saber el nivel de la Copa del Mundo", destacó. "Ningún país es invencible en ningún deporte y menos en Copa del Mundo del fútbol playa, Bielorusia participó ya en el torneo anterior y dentro del deporte puede pasar cualquier cosa, ellos llegan ya con la experiencia de su primera copa del mundo en Paraguay", aseguró el técnico playero.

El técnico mundialista adelantó parte del itinerario que tienen para viajar a Rusia.

"Estamos aún haciendo la organización del viaje, queremos salir el 10 de agosto pero es una decisión de nuestras autoridades, así está el plan de trabajo y depende de la decisión de ellos", destacó; además dijo que la presencia de Rubén Batres en la nómina final está siendo evaluada.

"Rubén Batres está haciendo su parte física en La Pirraya y será hasta el martes próximo que se unirá a la concentración, debemos ver su estado físico y psicológico para evaluarlo, él está proyectado en la nómina preliminar ya que la definitiva la daré una semana antes de partir hacia Moscú."