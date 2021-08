Rudis Gallo: "Pido continuidad en los planes de trabajo"

La selección de fútbol playa de El Salvador quedó lista para el partido contra Suiza de este martes en la tercera y última jornada del grupo C, en la que la azul playera necesita una victoria sólida además de una combinación de resultados en el partido Brasil-Bielorrusia para tener posibilidades de clasificar a cuartos de final del Mundial Rusia 2021.



En la víspera del decisivo partido, Rudis Gallo también pidió continuidad en el trabajo de la azul y blanco de fútbol playa.



El Salvador enfrentará a Suiza a las 7:30 de la mañana en la arena del estadio Luzhnikí y como lo define Gallo, la azul y blanco buscará el milagro. Este lunes hubo una práctica de recuperación.



"Si estamos aquí, en la última jornada con una posibilidad de clasificar, es porque es un milagro. Y para que los milagros ocurran, hay que trabajar duro. Por eso mañana, ante Suiza, vamos a trabajar duro para que ese milagro suceda”, dijo Gallo en declaraciones al INDES.



Tras la derrota ante Brasil 4-2 del domingo, Gallo reveló que un dirigente de la Beach Soccer Worldwide le confirmó que aún hay posibilidades matemáticas de clasificar a los cuartos de final.



"Ayer después del partido un alto dirigente de la Beach Soccer me dice que existe esa mínima posibilidad que nosotros podríamos estar en la siguiente fase pero igual hay que hacer un trabajo y jugar con resultados también. Nosotros veíamos que era posible sacar el resultado adelante", enfatizó el entrenador.

La azul playera deberá ganar a Suiza en el tiempo reglamentario para poder sumar su primeros tres puntos, pero también necesitará que Bielorrusia gane a Brasil en la prórroga o penaltis para que El Salvador pueda tener opciones de pelear al menos el segundo lugar en el apartado de diferencia de goles.



Una victoria en el Mundial en tiempo extra otorga dos puntos al ganador, mientras que por penaltis solo da uno.



El Salvador disputa su quinto mundial luego de una ausencia de ocho años con una selección conformada por algunos jugadores de la denominada generación dorada que logró el cuarto lugar en Rávena 2011 y talentos emergentes como Exon Perdomo.



"Esa es es la experiencia que tienen que ir ganando estos muchachos, en estos partidos no te podes dar el lujo de fallar esas situaciones, esta generación sé que tiene calidad, sé que tiene esa posición dentro de la modalidad pero nos falta dar ese paso, esos pequeños detalles para estar en otra esfera", expresó.



En la práctica del lunes estuvieron bajo observación Rubén Batres, Elmer Robles y Exon Perdomo.



"Ayer tuvo un gran desenvolvimiento Rubén está con el médico por eso es que no está en el entreno igual Exon Perdomo está algo resentido y Elmer Robles, pero son situaciones leves y para el partido van a estar disponibles", dijo.



La selección de fútbol playa encara la tercera fecha de grupos sin margen de error pero en los partidos han dejado buenas sensaciones.



"Pido continuidad en el trabajo porque estamos viendo que luego del año 2020 de la pandemia donde estuvo parado todo el mundo, estamos volviendo y Europa está volviendo bien y Suramérica está volviendo bien. Los eventos y competencias dentro del fútbol playa son no muy continuas y nosotros se nos mete en problema porque venimos a competir una vez al año, a veces hay año que no competimos y pedir continuidad en los planes de trabajo de la selección nacional para que nosotros tengamos ese crecimiento deportivo que necesitamos para estar en este nivel como son las Copas del Mundo", agregó el técnico.