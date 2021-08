Rudis Gallo: "Me siento satisfecho con el trabajo de los muchachos"

El técnico Rudis Gallo lamentó la derrota de 4-2 ante Brasil en el segundo partido de la selección de fútbol playa de El Salvador en el Mundial Rusia 2021 que dejó el panorama de clasificar complicado para la azul playera.

El Salvador no suma puntos y quedó obligado a ganar en su último partido del grupo C ante Suiza, líder del grupo con cuatro puntos y esperar una combinación de resultados como una derrota de Brasil ante Bielorrusia pero en penaltis.

"Hay que respetar a Brasil, sabemos lo que significa para fútbol playa pero nosotros veníamos a hacer nuestro trabajo, lo estábamos logrando pero en fútbol playa una desatención y te cuesta gol, lastimosamente pasan, son cosas del fútbol y los muchachos estuvieron bastante finos y estuvimos acertados, pero en un momento que debíamos de manejar un poquito la posesión de balón, Brasil nos encimó, pero era normal iban en desventaja", comentó el entrenador nacional.

"Me siento satisfecho con el trabajo que se ha hecho hasta el momento, hay que preparar el partido contra Suiza y despedirse con honor como lo hemos hecho siempre, sé que los muchachos se han entregado un cien por ciento y me siento orgulloso de ellos", recalcó el entrenador.

Sobre los aspectos que pasaron factura en la derrota ante la verdeamarela mencionó que en fútbol playa es difícil mantener un resultado.

"Es difícil mantener un resultado de 2-0 en fútbol 11 ya no digamos en fútbol playa, lo que pasa es que la dinámica de fútbol playa así es, nosotros tuvimos otras oportunidades de anotar y no se dieron. Ellos las tuvieron, Jason falló un penalti y otras de mano a mano que tuvieron pero esto es fútbol y hay que seguir y yo me siento satisfecho con el trabajo de los muchachos y me siento muy orgullo de ellos porque nos hemos entregado un cien contra Brasil", dijo Gallo.