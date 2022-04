Rudis Gallo: "Me siento muy orgulloso de estos muchachos"

La selección masculina de El Salvador tuvo una gran victoria al derrotar a Uruguay en penales por 4-3 en la Beach Soccer Cup 2022.

Con este resultado, la Azul de playa es líder en solitario con cuatro puntos y depende de sí misma para ganar la competición.

"Esto es fútbol playa. Como les dije al principio de la competencia, el espectáculo estaba garantizado y creo que no me he equivocado. Vieron el fútbol femenino también, calidad de juego con las muchachas, y eso es lo que estamos buscando en el alto rendimiento, o sea, jugar con este tipo de rivales para, descubrir qué tenemos que ir mejorando en el futuro para estar listos para la eliminatoria mundialista", expresó el técnico de la selección, Rudis Gallo.

El timonel reconoció que fue complicado el juego ante los charrúas para obtener el triunfo.

"No es fácil, a nosotros nos ha pasado al contrario, y hoy fue al revés, pero eso es lo bonito del fútbol playa, hasta que finalice el árbitro, allí te puedes dar por ganador, mientras tanto puedes llevar una diferencia significativa y terminas perdiendo", señaló.

Gallo añadió que "Este tipo de rivales necesitamos, porque te exige a fondo en todas las áreas, y es lo que nosotros vamos buscando en el futuro. Me siento muy satisfecho con el trabajo y hay que seguir trabajando para mañana (hoy)".

El entrenador también felicitó tanto a sus jugadores, como a la selección de Uruguay por el rendimiento demostrado en el partido.





"Me siento muy orgulloso de estos muchachos, ustedes han visto que se han entregado al 100 por ciento. Felicitar a Uruguay, un gran rival. Sé que mañana (hoy) contra México no será fácil también. Sé que contra El Salvador, cualquier país tiene que hacer el trabajo de esta naturaleza, pero eso es el fútbol playa", comentó.

La selección nacional se medirá ante México para luchar por quedarse con el título de la Beach Soccer Cup 2022. Un triunfo en tiempo regular le basta a los salvadoreños para conquistar el campeonato.





"(Contra México vamos a tratar de buscar el resultado. Lo he dicho, es un rival muy duro de la CONCACAF, pero eso no significa que vamos a hacer un partido de la manera que nunca lo hemos hecho, vamos a venir a buscar el campeonato porque depende de nosotros mismos y va a ser un partido muy disputado, pero confío en estos muchachos y en Dios que a sta hora vamos a estar celebrando", concluyó