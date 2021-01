Rubén da Silva regresa al Santa Tecla

Rubén da Silva fue presentado este lunes como nuevo técnico del Santa Tecla para el torneo Clausura 2021 y en su segunda etapa con el cuadro perico el entrenador uurguayo tendrá como asistente a Óscar Martínez y a Juan Monroy como preparador físico.



El Polillita da Silva dirigió al Sonsonate en los últimos torneos y ahora regresa al cuadro tecleño para tratar de recuperar el protagonismo del equipo que disputó cinco finales consecutivas contra Alianza.



"La propuesta que tiene esta directiva de volver a los lineamientos que tenía el club de sacar chicos de la cantera y hacer un equipo fuerte y eso me llevó a la mira de volver al club" dijo Da Silva.



El entrenador uruguayo de 52 años dirigió al Santa Tecla en el Clausura 2018, torneo en el que llevó al cuadro verdiazul a la final que perdió por 1-0 ante Alianza. En 2016 fue coordinador técnico del equipo perico y dirigió las reservas.



Según expresó en la conferencia de prensa uno de sus retos será conformar un equipo más competitivo. "Tenemos que armar un equipo realmente competitivo que nos lleve en un momento a clasificar a una liguilla y después se verá que pasa más adelante".

Santa Tecla presentó a Rubén da Silva como técnico para el Clausura 2021. El entrenador regresa al cuadro tecleño luego de dirigirlo en 2018.





En el Apertura 2020, el Santa Tecla no logró clasificarse a cuartos de final al terminar en el quinto lugar del grupo B con apenas nueve puntos de 30 posibles.



" Yo miro lo que viene adelante que es lo que me corresponde a mí. Esfuerzo, trabajo y dedicación es lo que nos va a llevar adelante", comentó Da Silva.



Otro de los temas abordados por el nuevo técnico tecleño fue el de los fichajes.



"Sabemos que no hay mucho tiempo para contrataciones ni muchos jugadores disponibles. Estamos viendo con la junta directiva de reforzarnos en los sectores más débiles y hay jugadores que a lo mejor pueden salir y eso estamos viendo", dijo el suramericano.



Su paso por el banquillo cocotero quedó marcado por lograr un histórico pase a semifinales en el Apertura 2019.