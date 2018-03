Rubén "Polillita" Da Silva, nuevo asesor de canteras de Santa Tecla

La dirigencia de Santa Tecla confirmó este día la llegada del ex internacional uruguayo, Rubén Fernando "Polillita" Da Silva, ex atacante de la Celeste uruguaya para convertirse en el nuevo asesor de canteras y encabezar un ambicioso proyecto de dos años que ha ideado la dirigencia verdiazul para formar futuros prospectos que nutra al equipo desde sus inferiores.



René Guevara, miembro de la directiva periquito, afirmó que "es importante recalcar que el proyecto está en construcción para no presionar de más lo que haremos, construiremos una estructura de fuerzas inferiores sólidas, desde escuelas de fútbol hasta las inferiores del club cómo deben de ser", externó. "Ocuparemos inicialmente como presupuesto para echar a andar este proyecto los recursos que la liga ha entregado a cada equipo para su correcta utilización y en los próximos días se presentará el proyecto abiertamente a la empresa privada para buscar los respectivos apoyos", afirmó.



Rubén "Polillita" Da Silva, hermano menor del ex mundialista uruguayo Jorge "Polilla" Da Silva, se mostró feliz por venir al país y confesó que "esperamos colmar las expectativas del club y que en la parte de sus inferiores pueda progresar y que el día de mañana pueda abastecerse de sus canteras y no tenga necesidad de buscar jugadores fuera de la institución."



Da Silva aseguró telefónicamente desde las afueras de Montevideo que "la verdad no fue muy difícil aceptar la oferta, nos pusimos de acuerdo rápidamente porque las dos partes queríamos lo mismo y nos pusimos de acuerdo rápido", confesó. "Lo que me sedujo de este proyecto fue lo que hablamos con Sebastián (Abreu) ya que me dijo que se podía hacer las cosas bien en Santa Tecla, que la dirigencia era de mucha confianza y eso me motivó para aceptar está oferta de trabajo."



Da Silva estará al frente del proyecto de canteras de Santa Tecla por dos años pero el ex internacional charrúa afirmó que "a veces los proyectos pueden necesitar más tiempo de lo estipulado o quizá menos, depende la variación e interpretación de cada persona y en la capacidad de adaptarnos al trabajo."



El ex jugador de Boca Juniors, River Plate y Rosario Central de Argentina, UAG Tecos de México, Cremonese de Italia y Logroñés de España, así como de los clubes uruguayos Danubio y Nacional, aseguró que "pesó mucho lo vivido por Abreu en El Salvador para aceptar la oferta de Santa Tecla, eso me atrajo mucho para buscar y marcar algo en la historia del fútbol salvadoreño."