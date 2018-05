Rubén Marroquín entró en fase final de recuperación con Alianza

El lateral derecho Rubén "el Polaco" Marroquín se perdió la final del Clausura 2018 cuando estaba a cinco días del partido del bicampeonato y tenía segura la titularidad. Sufrió un golpe en su rodilla izquierda, pero todo indica que está a punto de volver a jugar.

Lo que le sucedió fue una lesión grado uno del ligamento colateral medial. Inicialmente se manejó que en tres días estaría bien. Pero no fue así.

Tras la final, Alianza retornó a los entrenamientos y Marroquín está en la fase final de recuperación. Todavía realiza ejercicios de fortalecimiento de rodilla y tiene un plan diferenciado. Trota alrededor de la cancha y solo está integrado con el resto de compañeros para los ejercicios físicos de calentamiento, como pequeños piques de velocidad.

Aún así está en la lista de los que viajarán para los amistosos contra el Olimpia de Honduras, en Long Island y Washington, Estados Unidos.

EL CASO DE RODOLFO ZELAYA

Quien no está en los planes para viajar, por ahora, es el atacante Rodolfo Zelaya. No está lesionado, pero por encontrarse en trámites de residencia en Estados Unidos no cuenta con su pasaporte.

Previo al entreno de ayer, el asistente técnico Adonai Martínez mencionó que "Rodolfo no nos acompañaría en el viaje por sus trámites de residencia, pero estará entrenando con todo el grupo".

Hace una semana, cuando Jorge Rodríguez fue presentado como técnico interino de la selección mayor, adelantó que por no tener visa y por estar en trámites de residencia, Fito no fue incluido en la lista inicial de convocados.

Otro jugador que no viajará es el defensa Mario Jacobo, quien sigue siendo parte de la plantilla pero tiene un permiso especial.