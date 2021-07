Ruben Israel y su legado a la selección

El fallecimiento de Jorge Rubén Israel caló hondo en el sentimiento colectivo de la selección de El Salvador, a la cual dirigió entre el 6 de abril del 2011 y el 8 de julio del 2012, fecha en que el técnico uruguayo abandonó nuestro país luego de dejar una nota donde expresa su renuncia al puesto de seleccionador nacional.

Tras la llegada de Rubén Israel a la selección nacional el 6 de abril de 2011, el timonel tuvo que enfrentar una serie de encuentros desde el 29 de mayo, en su debut ante Honduras en un partido amistoso que resultó con un empate por marcador de 2-2, como preparación para la Copa Oro.

En el lapso de un año, tres meses y tres días el técnico charrúa dirigió 18 juegos entre amistosos y oficiales, su saldo fue de nueve victorias, cinco empates y cuatro derrotas.

Bajo su mandato, la selección nacional alcanzó su mejor pico en el ránking mundial de la FIFA al ubicarla en el puesto 49 del ranking mundial de la FIFA en abril del 2012 luego que logró ligar en las eliminatorias hacia la Copa del Mundo de Brasil 2014 siete victorias consecutivas, un récord que ostenta aún en la historia del combinado nacional.

Además, ubicó a El Salvador como la tercera mejor selección de la CONCACAF (solamente abajo de México y los Estados Unidos) y la mejor a nivel centroamericano, datos que la Azul no ha logrado replicar nueve años después.

Pero el camino del estratega uruguayo con raíces israelíes como seleccionador nacional tuvo muchos bemoles.

El comité ejecutivo de la FESFUT de esa época presidida por Carlos Méndez Cabezas anunció el 6 de abril del 2011 la contratación de Israel diciendo “hemos podido resolver y creemos que hemos tomado la mejor decisión para beneficio del fútbol salvadoreño. Sabemos que nos hemos tardado en esto, pero no es un proyecto a corto plazo el que queremos realizar. Queremos dejar las bases sentadas en este país.” externó sobre la llegada del estratega sureño y contratado hasta diciembre del 2013.

Israel afirmó en su día de presentación que "los conocimientos que tengo en este momento sobre los jugadores son absolutamente básicos, pero estamos tratando de acelerar este proceso. No vengo a vender ninguna imagen que no es, pero sí a trabajar lo suficientemente organizado como para empaparme de todo lo que tengo que conocer. Aparte, cuento con una comisión directiva que me está informando permanentemente de todo", dijo Israel en conferencia de prensa.



SU CAMINO

Israel comenzó su aventura con la azul y blanco el 29 de mayo del 2011 en Houston, Texas con un 2-2 alcanzado ante Honduras en el estadio Robertson con un gol de Rudis Corrales sobre la hora. De aquel equipo hubo cinco titulares que repitieron en su último partido ante México: Xavi Garcia, Victor Turcios, Dennis Alas, Ramon Sánchez y Osael Romero.

Su debut en la XI edición de Copa de Oro del 2011 arrancó una semana después con una derrota de 0-5 ante México en el estadio de los Cowboys en Arlington, Texas, después empató 1-1 ante Costa Rica el 9 de junio del 2011 en el estadio Bank of America en Carolina del Norte , derrotó después 6-1 a Cuba el 12 de junio en el Soldier Field de Chicago y terminó su periplo copero el 19 de junio en fase de cuartos de final al caer en penaltis ante Panamá tras igualar 1-1 en el estadio Robert F. Kennedy en Washington DC.

Luego de su experiencia en Copa Oro dirigió el partido amistosos ante Venezuela el 7 de agosto del 2011 siempre en el Robert F. Kennedy de la capital de los Estados Unidos al cual derrotó 2-1 previo al inicio de la primera fase de las eliminatorias hacia la Copa del Mundo de Brasil 2014 ante República Dominicana (3-2) en el Cuscatlán jugado el 2 de septiembre del 2011, Islas Caimán (4-1) el 6 de septiembre en el Truman Booden de Georgetown, de vuelta ante República Dominicana (1-2) el 7 de octubre en el estadio Panamericano de San Cristóbal, otra vez ante Islas Caimán (4-0) el 11 de octubre en el Cuscatlán y cerrando contra Surinam primero el 11 de noviembre en el estadio André Kamperveen en Paramaribo (1-3) y en el Cuscatlán el 15 de noviembre (4-0) para cerrar invicto esa etapa de la eliminatoria y establecer así la marca de siete victorias consecutivas en la historia de la Selecta, registro aún vigente.

Para afrontar la tercera fase de las eliminatorias mundialistas, Israel preparó una gira en los Estados Unidos como preámbulo del juego oficial ante Costa Rica en San José.

Primero enfrentó a Estonia (0-2) en el memorial Coliseo de Los Ángeles el 29 de febrero del 2012; tras la derrota empató con Nueva Zelanda 2-2 el 23 de mayo en el BBVA Compass de Houston, Texas, luego el 26 de mayo se logró victoria por 2-0 ante Moldavia en el Cotton Bowl de Dallas, Texas y se cerró la gira en Washington DC el 2 de junio ante Honduras en el Robert F. Kennedy al cal se perdió por 0-3.

Los últimos partidos de la selección bajo su mando fueron el empate por 2-2 ante Costa Rica como visita celebrado el 8 de junio en el nuevo estadio de La Sabana y la dolorosa derrota por 1-2 ante México en el Cuscatlán el 12 de junio, último juego que Israel dirigió.