Ruben Israel superó un problema de salud y está listo para volver a dirigir

El técnico uruguayo, Ruben Israel, dirigió la selección de El Salvador en 2011 y 2012. Estuvo al frente de la Azul en la fase de grupos para Brasil 2014 contra Islas Caimán, Surinam y República Dominicana, en 2011, y luego, arrancó la penúltima fase en juegos contra Costa Rica y México. En la fase ante los caribeños ganó todos los partidos. Luego ante los ticos empató por 2-2, en San José y luego cayó ante México, por 1-2, en el Cuscatlán. Luego de eso, de forma repentina, se tuvo que ir por diferencias de criterio con Jaime "Chelona" Rodríguez, quien era presidente de INDES en ese entonces.

Lo último que se conoció de Israel fue que junto a su preparador físico, Nicolás Dos Santos, emprendieron un trabajo con Alajuelense de Costa Rica, en 2018. Pero Israel no pudo concretar su llegada a ese equipo tico, por algunas dificultades relacionadas con su salud. Pero en los últimos días, el timonel charrúa expresó que esos quebrantos son cosa del pasado y está listo para volver a dirigir, ya sea dentro o fuera de Uruguay.

"Hace dos años y medio me tuve que atender ese problema de salud. Estuve dedicado a eso por tres meses para que no se complicara. Gracias al señor que me operé y luego fui dado de alta, para trabajar, pero no quise hacerlo en ese momento, porque quise estar con mi familia. Pero esta complicación de salud es historia hace mucho rato. Lo que me queda ahora es volver a trabajar. Le mando un abrazo gigante a la gente de El Salvador", apuntó el timonel charrúa en charla con EL GRÁFICO

Luego, bajo el mando de Israel, la selección de El Salvador pudo llegar en 2011 y 2012 a colocarse en la casilla 49 del ranking general de la FIFA. Ha sido, en mucho tiempo, la mejor ubicación del equipo nacional en esa tabla administrada por la Internacional. Tras su salida de la Azul, en 2012, Israel se fue a dirigir al Libertad paraguayo, Atlante mexicano. Millonarios colombiano y tuvo un paso por el balompié ecuatoriano.

"Ahora le deseo el mayor de los éxitos al cuerpo técnico actual (encabezado por el mexicano Carlos de los Cobos). Yo amo a la selección de El Salvador, pero en este momento solo le deseo éxitos a los entrenadores que están al frente, también a sus jugadores. Con la selección de El Salvador vivimos grandes cosas. Gracias por hacerme recordar esos momentos que fueron hermosos. De salud ya estoy al 100 por ciento. Estoy seguro que el futuro le traerá a El Salvador grandes cosas", indicó el timonel charrúa, quien no descarta en un futuro no muy lejano volver a dirigir a la Azul.

Por otra parte, en cuanto a Copa Oro, Israel dirigió la de 2011. Llevó al equipo nacional a cuartos de final, pero se quedó en el camino tras perder contra Panamá en penaltis. Luego de cara la primera ronda eliminatoria a Catar 2022, en marzo de 2021, contra Granada, Islas Vírgenes de EUA, Antigua y Barbuda y Montserrat, Israel no ve inconvenientes para que los dirigidos por De los Cobos accedan a la siguiente fase.

"La categoría futbolística de El Salvador con respecto a los otros rivales (del grupo) es muy grande. Pero a parte de la calidad, el equipo nacional debe poner corazón. Ya he vivido esa experiencia en la selección. El Salvador tiene la suficiente calidad para aprovechar los espacios en cancha", dijo Israel en charla con EL GRÁFICO.