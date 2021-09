Rubén Da Silva: "Tenemos que hacer valer la localía ante Alianza"

Santa Tecla no se encuentra en la mejor racha en el Apertura 2021. En los últimos cinco partidos no ha conseguido ninguna victoria y este miércoles se enfrentarán a Alianza.

Según su director técnico, Rubén Da Silva, el duelo ante el equipo capitalino será una gran oportunidad para poder salir de esta racha de resultados poco favorables.

#LMF | El técnico de Santa Tecla, Rubén Da Silva, comentó las claves de su equipo para vencer a Alianza mañana en el estadio Las Delicias.



"Somos conscientes que venimos golpeados, no conseguimos victorias, en nuestra casa nos ha costado mucho, pero mañana va a ser un gran partido para levantarnos de este mal momento que estamos trabajando", comentó.

El timonel reveló algunos puntos claves que el conjunto tecleño tendrá que aprovechar para quedarse con los tres puntos en casa ante el actual líder del torneo.

"Nosotros estaremos en casa, tenemos que hacer valer la localía, darle ritmo al juego, presionarlos y no dejarlos jugar, sabemos que Alianza es un equipo que juega muy bien al fútbol, tiene muy buenos jugadores y tiene muy buena banca también, así que digo tenemos que presionar, no dejarlos jugar, que no se armen los circuitos de ellos y cuando tengamos la pelota nosotros debemos hacer nuestro fútbol", expresó.

Para el partido ante los Albos, los Pericos no contarán co Ángel Callejas, Geovanny Ávila, Rodrigo Rivera, Irvin Herrera, Marlon Cornejo y Jacobo Kattán, quienes están fuera por lesión; no obstante, Da Silva consideró que "no hay excusas" y saldrán a conseguir la victoria.

"Teníamos un plantel de 24 jugadores, al irse Dautt quedan 23 y tenemos 6 jugadores fuera por lesión, es un plantel bastante mermado, pero no hay que poner excusas, hay que afrontar este partido como una final y dejar todo en el campo", concluyó.