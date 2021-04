Rubén Da Silva: “Mientras hagamos goles, no me preocupa quien los haga”

Santa Tecla derrotó con contundencia a Metapán el miércoles por la noche y sumo tres puntos vitales para seguir peleando por los puestos de clasificación en la hexagonal del grupo B.

“Una muy buena victoria, especialmente en casa que es donde hemos quedado un poco pendiente pero bueno el otro día el equipo jugó bien, dominó por partes al rival”, dijo Da Silva.

El equipo periquito venía de caer en Santa Rosa de Lima ante Municipal Limeño y se estaba quedando estancado en el cuarto lugar cerca de Águila, quienes estaban un peldaño abajo a punto de remover a los colineros del último puesto de clasificación.

“Hace un par de días tuvimos partidos muy difíciles como el de Limeño que habíamos perdido a pesar del esfuerzo que hicimos, pero demostramos de local que somos un equipo fuerte”, expresó el técnico de Santa Tecla.

El partido ante los caleros representó una noche especial para Marlon Cornejo al firmar un doblete, el segundo en el certamen para él. Aparte del volante izquierdo, Oscar Paz se unió a la renta de goles el miércoles por la noche al liquidar las acciones ante Metapán. Cabe destacar que Irvin Herrera, Diego Areco y Roberto González vieron minutos ante el equipo jaguar, pero no logran convertir en estas últimas fechas.

“A mí no me preocupa que los delanteros no estén convirtiendo. Mientras hagamos goles no me preocupa quien los haga. Si ustedes ven el último gol, Areco bajó a la mitad de la cancha, ganó una pelota de cabeza y luego fue el gol. Ellos también están para eso, para las labores de sacrificio y es lo que me interesa que el equipo rinda, juegue bien y haga goles”, opinó el estratega sudamericano.

Con este triunfo, Santa Tecla alcanza la tercera plaza del grupo B con 11 unidades a falta de tres jornadas para que finalice la fase regular y arranquen los cuartos de final.

“Sabemos que estamos en un grupo muy parejo, no nos podemos descuidar. El próximo sábado tenemos un partido muy importante que nos ganó de local y nos ganó bien”, agregó el polillita.