Rubén Da Silva: "El sábado nos jugaremos nuestra final"

Sonsonate conquistó el pasado miércoles en el Cuscatlán un importante punto al firmar un justo 1-1 ante un Atlético Marte que desperdició sus ocasiones de gol.

Para el uruguayo Rubén Da Silva, timonel de los cocoteros, el empate ante los marcianos fue producto de la entrega de su plantel y sus deseos de trascender en la liga, donde los cuartos de final le sigue coqueteando en serio a falta de tres jornadas para finalizar la fase 2 del torneo Apertura 2020.

"Me voy con la sensación que pudimos haber ganado, pero no me voy contento del estadio porque considero que regalamos 45 minutos de juego, creo que el primer tiempo no lo hicimos muy bien, pero bueno, lo pagamos caro, cometimos errores y el rival lo supo aprovechar", señaló el técnico de 52 años.

Da Silva reconoce que el primer tiempo fue de color azul, más cuando encontró su gol en un momento en que su zaga no se acomodaba a las circunstancias del juego.

"En el segundo tiempo mejoramos un poco, logramos empatar el partido, ellos (los jugadores) supieron corregir cosas y al final se logró ese punto", destacó. "El próximo sábado (ante Jocoro en casa) tenemos una final realmente y hay que sumar esos tres puntos. Será importante para seguir manteniendo la tercera posición en el grupo", acotó.

Sobre el accionar de su equipo, Da Silva confesó que "no me gustó que no tuvimos la pelota; armé un equipo para jugar (bien el balón), con dos volantes de creación como Maldonado y Buitrago y no tuvimos la pelota. por momentos nos la quitaba muy rápido y en defensa ellos tenían a un solo jugador que nos complicaba y no lo marcamos, sabíamos que Marte sabe marcar en ataque y no lo cumplimos", lamentó el técnico montevideano, más en la jugada del gol en contra donde su defensa no pudo evitar los dos cabezazos de Wilmar Novoa que terminó en la red cocotera.

"Son desatenciones que tenemos que nosotros la pagamos caro, espero que el sábado ante Jocoro no cometamos esos errores, aprovecho para invitar a los aficionados locales para que nos acompañen a ese partido", acotó.