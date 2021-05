Rubén Da Silva: "El mérito es de los jugadores"

El uruguayo Rubén Da Silva salió de la cancha del estadio Simeón Magaña de Ahuachapán con una sonrisa que no pudo ocultar; y no era para menos, Santa Tecla derrotó al Once Deportivo en su propio feudo para clasificarse a semifinales donde ya lo está esperando el FAS.

Más relajado, "Polillita" Da Silva admitió que "ha sido una labor bárbara de los jugadores, ante un rival que juega bien, que mete todo, sabíamos que debíamos dar el doble de esfuerzo de lo que dimos en el amplio nuestro si queríamos alcanzar la clasificación, jugamos un partido inteligente, pegamos en el momento justo y al final sufrimos con el descuento de ellos, a veces hay que sufrir de esta manera para ganar esta clase de partidos", aseveró el técnico charrúa.

Sobre la táctica que mostró en la cancha y donde sus pupilos mostraron mucha paciencia antes de anotar sus dos goles en un lapso de ocho minutos, Da Silva dijo que "los jugadores fueron inteligentes para manejar los momentos del juego.

El "Mago" (Cristian Olivera) es un jugador importante en el plantel que sabe manejar los tiempos de juego y eso fue parte de las claves que tuvimos para poder alcanzar la solidez que necesitábamos para alcanzar esta clasificación.

Sobre ese boleto de semifinales que alcanza otra vez en su retorno a las filas de los periquitos, Da Silva admitió sentirse "contento, pero especialmente por los jugadores. Creo que muchos no daban nada por el equipo y ellos han demostrado su hombría acá para firmar esta clasificación y por ello estoy contento también."