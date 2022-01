Rubén Batres será ingresado a Hospital

El pívot de la selección nacional de fútbol playa de El Salvador, Rubén Batres, pasó nuevamente por el el Hospital Rosales el pasado miércoles para su cita de control, según actualizó el INDES.

Según la intimación del Instituto de los Deportes, los médicos confirmaron que hay una buena evolución, y que el próximo lunes podría ser ingresado para hacerle un trasplante.

“El paciente Rubén Batres asistió hoy martes a su cita de control y hay buena evolución. Vendrá nuevamente el próximo lunes pero si no ha granulado bien se ingresará para ponerle un colgajo. Hoy se le realizó solo revisión, curación y colocación de parche de biofin y va sin el sistema VAC”, emitió oficialmente un boletín el Hospital Rosales.

El jugador fue impactado por las aspas del motor de su lancha el pasado 11 de noviembre, y sufrió una fractura en el platillo tibial izquierdo (rodilla) y una lesión en el tobillo derecho, por lo que fue sometido a una intervención quirúrgica en noviembre

Rubén reconoció que vuelve a casa contento porque le quitaron el sistema VAC, que le ayuda a disminuir el tamaño de la úlcera, favorece el tejido de granulación y ayuda a controlar probables infecciones.

“Me podrian volver a operar, ya para el lunes, si no me da resultado la pomada que me han dejado, el lunes me ingresarían”, dijo el jugador, quien agregó que “la máquina ya hizo su trabajo, pero donde están los tendones no ha tapado nada, era muy grande la lesión”.

El jugador volverá a pasar consulta el lunes, y de ser ingresado, considera que será sometido a la intervención quirúrgica el miércoles, luego de lo cual deberá esperar unos diez días para que los médicos evalúen su evolución.

“Estoy preparado para afrontar la operación. Voy a esperar lo que me toca, la operación, ya me puse alegre porque me quitaron la máquina, y a la espera de lo que el doctor me diga, si me van a poner el injerto, me quitarán piel del gemelo para cubrir la lesión”, explicó Batres.