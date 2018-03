Rubén Alonso sobre su salida del Sonsonate: “Falta profesionalismo de los jugadores”

Rubén Alonso ya no es más el entrenador del Sonsonate. El fin de semana tomó la decisión de dar un paso al costado, luego de haber caído por 1-0 ante Pasaquina.

Asegura que nadie en la directiva le obligó a tomar la decisión, por el contrario, señaló a los jugadores, a quienes les tiró una frase: "de repente viene alguien que los hace cambiar con un par de puteadas".



¿Cómo califica su gestión al frente del Sonsonate?

A Sonsonate han venido excelentes jugadores y no andan, no funcionan. Vino Cristopher Ramírez el torneo pasado y no caminaba aquí, pero ahora lleva cuatro goles en el Firpo. Ha venido Tulloch después de ser titular en el Metapán y en Sonsonate ha marcado pocos goles. Algo tiene Sonsonate que los buenos jugadores no caminan acá.

Por ahora creo que hacerse a un lado es lo más beneficioso para el equipo. Yo siento que falta un poquito de profesionalismo de los jugadores. No es por comparar épocas, pero sí falta un poquito ese ego personal de cada jugador para ser mejor cada domingo.

Es fácil echarle la culpa a un entrenador. Lo que ha pasado en Sonsonate no es culpa de un entrenador. Hay equipos que ni cobran, que ni la pretemporada les pagan... mejor me hago a un lado. No me gusta solo cobrar por cobrar al presidente. De repente viene alguien que los hace cambiar con un par de puteadas, pero esa no es mi manera.

¿Qué será ese "algo" que hace que los buenos jugadores no caminen en Sonsonate?

No lo sé. Por eso decidí retirarme. No entiendo el hecho de que los jugadores pidieron que me quedara y se dejaron en el juego contra Águila. No entiendo cómo volvemos a las mismas. Les dije que no lo hagan por mí, sino por quien les paga. Lógico que si se rompen, yo voy a estar tranquilo. El partido del sábado fue el que no me gustó.

Ante Pasaquina era un partido que se podía ganar. Sonsonate tiene muy buenos jugadores para ganar afuera. Este equipo está pagado al día, está bien. Cuando el equipo está al día, hay que exigirles. No sé si están cómodos (los jugadores).

Usted dijo que no podía con este barco llamado Sonsonate, ¿por qué?

Yo no dije que no puedo. Yo no me doy por vencido. Lo único es que los resultados no han estado bien. El presidente, Pedro Contreras, no es una mala persona. Me ha tratado bien. Los resultados nos han llegado, no es que ni pueda. Decir no puedo es de un cobarde.

¿Se mantiene en la postura de que este Sonsonate está para grandes cosas?

Vas a ver que lo veremos en la pelea por grandes cosas. Los jugadores se dieron cuenta de que podían, porque cuando quisieron, lo hicieron un poquito. El equipo puede, está para ganarle a cualquiera. Pero jugando así como lo hemos hecho en los ultimos dos juegos cualquiera nos gana. No hay mal grupo, pero los jugadores tienen que cambiar su actitud. Tienen que romperse para ganar su salario dignamente y no solo esperar cobrar. Por eso me hago a un lado. Soy de Sonsonate y es el único lugar donde no he ganado nada. Ahora seré el hincha número uno del Sonsonate.