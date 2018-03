Rubén Alonso revela que pensó dejar su cargo como técnico del Sonsonate

El Sonsonate de Rubén Alonso sigue en el último lugar de la tabla acumulada con 28 puntos, pero en la última fecha del Clausura 2018 el plantel cocotero respiró hondo con el triunfo por 2-0 ante Águila. Quedó a un punto del Audaz y Firpo en el tema de la permanencia.

La victoria del Sonsonate también sirvió de aliento para el timonel cocotero, el uruguayo Ruben Alonso, aunque considera que la presión seguirá para él, porque el equipo sigue último en la tabla. acumulada.

"La presión puede acabar si dejamos la posición en la que estamos. Seguimos últimos. No podemos decir misión cumplida aún. Lo que sí me queda es que podemos salir de ahí poque he visto el trabajo que el equipo ha hecho", apuntó el entrenador.

El camino sigue complicado para Alonso, quien pide un cambio de actitud de todo el plantel si se quiere salvar la categoría.

"Tienen que jugársela por ellos mismos, por la directiva y el técnico que los eligió. Si el próximo partido hay otra vez complicaciones mi cabeza estará en juego. Aún ganando pensé en renunciar, porque no puedo estar en que cada partido tengo el riesgo de ir para afuera", apuntó el charrúa.

Pero con las complicaciones a cuestas, Alonso no pierde la confianza. "Yo me tengo una fe bárbara. En pedirle a Dios no me gana nadie. Este equipo está para grandes cosas, pero tiene que demostrarlo partido a partido. No quiero que el equipo se relaje por una victoria. Yo sé que el gasto es grande y si no hay resultado hay que buscar dónde se cambia", dijo Alonso.