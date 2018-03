Rubén Alonso presentará su renuncia el lunes

El técnico del Sonsonate, el uruguayo Rubén Alonso dijo este sábado luego de perder 1-0 con el Pasaquina que dara un paso al costado y el lunes presentará su renuncia a la directiva para permitir la llegada de un nuevo entrenador al banquillo del equipo.

"No me siento bien conmigo mismo. No se me están dando los resultados y no puedo seguir así. Me voy a reunirme con el presidente (para ponerle la renuncia) no puedo seguir así. Trabajamos para buscar resultados positivos, jugamos bien, ponemos todo de nuestra parte, pero no se logran los resultados", dijo Alonso quien viajó al oriente del país en su carro particular y no con los jugadores.

El míster dio a entender que pondría la renuncia el lunes. "Quiero analizar más despacio esto, pero no puedo seguir. El presidente no me ha dicho nada, pero ya mucho me aguantó. Los jugadores están haciendo su trabajo, hacen lo suyo, pero aquí el único responsable soy yo, no puedo continuar" agregó el ex futbolista profesional.

Sobre esto, el gerente cocotero Fredy Vega dijo que si Alonso tiene decidido dar un paso al costado debe hacerlo luego de reunirse con la junta directiva. "Si va a renunciar debe hacerlo como se debe. Debe reunirse con la junta directiva y presentar la renuncia formal" comentó.

Sonsonate se encuentra comprometido con el descenso a la segunda posición. De momento ocupa el noveno lugar de la tabla acumulada con 32 puntos, apenas uno más que Dragón, Firpo y Audaz (que está en el último puesto).