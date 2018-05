Rubén Alonso molesto con el Jocoro por no definir futuro de su cuerpo técnico

Después de lograr la hazaña de conseguir el título y subir de categoría con el Jocoro, el futuro del entrenador uruguayo Rubén Alonso con los fogoneros es incierto.

Al timonel no le ha gustado para nada el hecho de seguir esperando una respuesta por su continuidad. De hecho, la directiva del Jocoro acaba de ser reestructurada y dijo a EL GRÁFICO que tomará una decisión pronto, pero no se ha comunicado con Alonso.

La junta directiva queda conformada de la siguiente manera:

Presidente: Leonel Antonio Hernández

Vice-Presidente: Ing. Omar Eliseo Romero Espinal

Secretario: Héctor Hernández

Pro-Secretario: Francisco Escobar Rosa

Tesorero: Mauricio Aguilar

Pro-Tesorero: Reynaldo Romero

1/2 — Jocoro FC (@FutbolJocoro) 28 de mayo de 2018

"No estoy a gusto. Ya no soy un niño ni un entrenador novato para estar en esta situación", expresó tajantemente.

Alonso cree que lo correcto era respetar el contrato que tienen o que el presidente se reuniera con él lo antes posible para hablar del tema. "La manera en que está eligiendo no es la correcta, debía haber diálogo previamente", respondió.

El charrúa, campeón también como jugador y como técnico con el Alianza, habló sobre una deuda pendiente. "Hicimos un trato. Ellos me darían un premio económico si yo los hacía campeones", comentó.

Y dejó claro que como sea él seguirá adelante. "En Jocoro o donde sea seguiré dirigiendo. Cuando no me pique ese gusanito de querer ganar dejo de ser técnico, pero antes no", finalizó el estratega.