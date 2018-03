Rubén Alonso: “Mi equipo no me gustó, está muerto”

Aunque no volvió a casa con las manos vacías, el entrenador uruguayo del Sonsonate, Rubén Alonso, echó en cara a sus jugadores la falta de actitud y hambre de gol en la cancha.Alonso criticó que su equipo haya empatado como lo hizo ante el colero del torneo y que haya dejado pasar la oportunidad de victoria, siendo un equipo que tiene una directiva que cumple con los tiempos establecidos para los pagos de salario."Nos llevamos el empate de una cancha difícil, pero un equipo mío que no me gustó, muerto. Sin querer sudan la camisa, talvez mejoramos en el segundo tiempo, pero el Sonsonate está lejos de lo que nosotros queremos", manifestó en entrevista con Radio Monumental.Alonso reveló que la directa paga cada 15 días a los jugadores y ellos "tienen todo",y exigió que "tienen que sudar la camisa".Alonso dijo que si no ponen freno a su mal estilo de juego se verán en problemas para el certamen de Clausura. "Tenemos que abrir los ojos; sino tendremos que estar peleando por el descenso y un equipo como este, que está pagado, está para pelear más arriba", sostuvo.Reclamó la "falta de hambre de goles" y reconoció que, "en la defensa estamos bien"."Falta hambre de goles, yo jugué en esa posición, me molesta cuando no hay entrega, cuando no hay ganas. La pelota no va a llegar a los pies, tenemos que mejorar mucho más", dijo.A propósito del resultado resumió: "Tal vez Dios me premió demasiado porque jugamos mal. Chalate tampoco fue la gran cosa, pero (lo de nosotros nosotros) no me gustó".