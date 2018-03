Rubén Alonso: “Estoy en la guillotina hasta el sábado”

Rubén Alonso confirmó que el gerente del Sonsonate, Fredy Vega le pidió su renuncia después del empate contra Firpo, pero que la acción de sus jugadores, que abogaron por su continuidad, lo motivó a no renunciar. Esperará que sea la directiva cocotera la que lo despida.

“Yo no renuncié y ni lo haré. Si pierdo el sábado creo que si estoy afuera. Los jugadores no quieren que me vaya, pero los resultados son los que mandan y los míos en Sonsonate no han sido acorde a lo que se esperaba”, mencionó Alonso.

El equipo cocotero recibirá el SÁBADO, en el estadio Ana Merecedes CAMPOS, al Águila y según Alonso sería el partido decisivo que marcará su futuro inmediato.

“He perdido 10 partidos, he empatado 10 y he ganado cuatro. Los números no dan en este momento, pero el grupo piensa que no soy solo yo el culpable y tenemos la confianza de salir de esto. Si me quieren despedir que lo hagan, pero yo no renunció, yo no me tiro del barco”, recalcó el uruguayo

SOPORTA LA PRESIÓN

Alonso dijo estar acostumbrado a este tipo de presiones. “Eso no es presión para mi, aquí los resultados mandan y yo me la juego. Sí, me quieren tirar del barco, pero yo no me tiro. Yo tengo la confianza que puedo revertir esto. El empate de anoche fue un resultado injusto. El rival hizo un tiro al marco, nosotros fallamos varias ocasiones de gol, los palos y su portero fue figura, entonces el equipo propuso”, analizó.

El entrenador dijo que desde el juego contra Santa Tecla su cabeza está en juego. “Yo estoy motivado, el equipo ha tenido buen desempeño, los cuatro puntos de local ante rivales directos son los que me comprometen, pero el equipo viene mejorando”, declaró.

Alonso dice que no quiere ser el primer técnico que renuncia en el Clausura 2018. “Hemos fallado goles y el equipo no tiene mal desempeño. Yo no renuncio”, concluyó.