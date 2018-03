Rony Tamayo, un aficionado de corazón

A Rony Tamayo no le importó levantarse de madrugada este domingo para llegar al estadio Cuscatlán y apoyar al Alianza, tomó su silla de rueda y se dirigió hasta el recinto deportivo.

No tomó autobús, pero celeró el paso porque la cita quiere disfrutar del encuentro. Discapacitado de nacimiento, a sus 31 años se declara aficionado albo de corazón.

"Siempre he apoyado al Alianza, no me pierdo los partidos, la silla de ruedas no es impedimento", expuso mientras se coloca en la fila para comprar los boletos.