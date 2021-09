Ronny Arévalo: "Ver lo hecho en la octagonal me motiva a jugar acá"

Ronald Arévalo, jugador del HB Köge danés, tuvo sus primeras prácticas con la selección de El Salvador de cara el partido amistoso de ante Guatemala del próximo viernes en Washington.

El legionario es uno de los jugadores sub-18 convocados por el técnico Hugo Pérez para el amistoso internacional del próximo viernes en el estadio Audi Field de Washington.

Arévalo también estuvo en la rueda de prensa previo al viaje de la azul y blanco hacia territorio estadounidense.

"Me siento bien al estar acá en el país. Soy un jugador que dribla mucho, doy pases adelante, juego de volante ya sea por derecha o izquierda", dijo el legionario que milita en el fútbol de Dinamarca.

El pasado 10 de julio, Arévalo recibió su pasaporte salvadoreño y ha sido convocado por primera vez para representar a la selección de El Salvador en cualquiera de sus categorías.

"El clima es algo caliente aquí pero hay que adaptarse, el grupo es bueno, la gente me trata bien y me siento feliz. El ver lo hecho en la octagonal me motiva a jugar acá", comentó el futbolista de 18 años.

Ronny Arévalo será uno de los seis legionarios convocados por Hugo Pérez. "En Dinamarca se juega dándole salida al balón desde atrás", comentó sobre el estilo de juego que está acostumbrado en el fútbol danés.



"Lo vengo siguiendo ya desde hace unos meses, estamos emocionados que pudo venir y el club nos accedió y hay buena relación con el club, Lo van a poder ver de extremo por izquierda o derecha. Es explosivo, rápido y técnicamente muy bueno", dijo Diego Henríquez, coordinador de selecciones de la FESFUT.