Ronaldo espera volver para el Clausura 2021

Una mala caída tras el partido ante el Sonsonate en la fase preliminar el 3 de noviembre hizo que el jugador del Once Deportivo, Ronaldo Almendares, se doblara el tobillo derecho y se fracturara el quinto metatarsiano dejándole fuera de acción.

El pasado 4 de enero recibió el alta médica tras pasar dos meses con reposo absoluto y una férula para inmovilizar su pierna derecha. Ahora, trabaja en la etapa final de su recuperación pero reconoce que aún queda camino por recorrer y ha acordado, junto al cuerpo técnico y directiva, que lo mejor es aprovechar este tiempo para estar al cien por ciento y volver a jugar hasta el venidero Clausura 2021.

"Va muy bien la recuperación, he empezado de a poco, caminando y haciendo fortaleciendo porque he perdido fuerza en la pierna. Ahora hago trote y de a poco vamos trabajando. Después del partido contra Sonsonate, estábamos haciendo fútbol y había un pequeño hoyo en la cancha. Me fui ahí y me doblé el tobillo, me dio el dolor, todo sin gracia, pero ahí vamos", expuso.

Imágenes del día en que Almendares se lesionó en un entreno del Once Deportivo. Cortesía

"Estaría para el próximo torneo. Estos entrenamientos me los tomo como una rehabilitación y pretemporada. Uno como futbolista no entrenó como se debe en la cuarentena, y eso a lo mejor afectó para no tener una buena condición física, pero ahora vamos mejorando", agregó.

El campeonato

El Once Deportivo es protagonista de este torneo y de eso se siente orgulloso Almendares, pues también aportó a la causa fronteriza en la primera etapa. Este jugador reconoce que el equipo ha sido constante y la mentalidad del grupo siempre fue de dar pasos seguros desde que empezaron a trabajar de manera virtual.

"El desempeño del equipo siempre fue bueno. Desde que empezamos pretemporada con entrenamientos en línea dijimos que queríamos demostrar que lo que hicimos el torneo pasado (finalizaron líderes en el Clausura 2020) no fue casualidad. Decían que teníamos suerte pero se ha visto que no, nos metimos en la mente que queríamos hacerlo bien y gracias a Dios hemos sido regulares. Se viene la parte más brava, es difícil pero no imposible", expuso.



Ahora, con la serie ante el Alianza en esta fase de cuartos de final, Almendares destaca que hay ganas de dar pelea y llegar a una final el 31 de enero. El camino es duro y de ahora en adelante cualquier error se paga caro, pero el grupo ha demostrado mente de hierro para salir adelante.

"Alianza es el equipo con mejor plantilla. En el fútbol nada está escrito y se vive de momentos, lo que tenemos en mente es hacer una gran eliminatoria, dejarlos fuera será algo de orgullo para nosotros. Le apuntamos a dos semanas más de trabajo hablando humildes, queremos estar el 31 de enero (en la final), queremos hacer un buen papel y nos hemos mentalizado en eso", finalizó.