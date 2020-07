Ronaldo Almendares: "Siento que el grupo está igual o mejor que el torneo pasado"

Ronaldo Almendares, lateral zurdo del Once Deportivo habló con este medio sobre sus expectativas de cara al Apertura 2020, torneo que ya tiene una fecha oficial de inicio luego de cuatro meses de inactividad tras cancelar el Clausura a causa de la pandemia del COVID-19.

Almendares piensa que el torneo será muy difícil, sobre todo porque el Once Deportivo quedó -en teoría- en el grupo occidental junto a Metapán, FAS y Sonsonate. Sin embargo, el lateral izquierdo considera que el Tanque Fronterizo está preparado para encarar de mejor manera este nuevo reto.

"Sabemos que es un grupo difícil, bueno, todos le llaman grupo de la muerte porque sabemos de que FAS se ha reforzado bien, Metapán y Sonsonate también y nosotros no se diga, creo que será quizá el grupo más difícil, donde nadie va a dar a ninguno por muerto y nosotros lo queremos hacer de la mejor manera y con los refuerzos que han llegado, siento que el grupo está igual o mejor que el torneo pasado", dijo Almendares.

Por otra parte, Almendares, que hará su tercer torneo corto con el Once Deportivo, asegura que la oficialización del Apertura 2020 produjo una sensación de alivio luego de pasar más de cuatro meses de zozobra sobre el futuro del balompié nacional.

"Es una alegría porque todos teníamos esa inquietud, tanto nosotros del Once Deportivo como todos los equipos de la primera división. La verdad es que dudamos mucho en que iba a ver o no torneo. Quiérase o no estábamos en una situación difícil porque el fútbol es lo que más nos gusta hacer".

LA PRETEMPORADA

Según el calendario del fútbol nacional, los equipos tendrían autorización para iniciar sus pretemporadas desde la primera semana de agosto, es por eso, que algunos clubes ya están realizando indicaciones sobre lo que harán al momento de volver a las practicas presenciales.

"Nos han adelantado que los entrenamientos serían por grupo, que no serían todos de una vez, con distanciamiento social con lo que va mandar el Ministerio de Salud a los equipos para entrenar; aparte que nosotros estamos entrenando por Zoom, donde ya cumplimos un mes de entreno no presencial para solo llegar a pretemporada y hacerla bien", explicó Almendares a este medio.

El Once Deportivo fue el mejor equipo del pasado Clausura 2020 tras sumar 20 puntos en las 11 jornadas que duró el certamen. En primera instancia, la FESFUT declaró campeón al equipo fronterizo y lo había puesto como representante de El Salvador en la Liga CONCACAF junto a Alianza y a FAS.

Sin embargo, la Federación se retractó, quitándole el título y el cupo para la competencia internacional.