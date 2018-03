Ronaldinho volvería al fútbol, con esta condición

El brasileño Ronaldinho Gaúcho compartió con el público salvadoreño en el evento "Una noche con Dinho", que se ha realizado la noche de este lunes 7 de agosto en el Palacio de los Deportes de San Salvador.

Fiel a su estilo, el ex jugador del Barcelona ofreció una amena entrevista en la que habló de su pasado, presente y futuro como futbolista. Incluso dejó abierta la posibilidad de volver a competir.

Aunque no juega profesionalmente desde 2015, el astro de 37 años bromeó hoy con la posibilidad de volver a las canchas, pero con una condición especial.

"He conquistado casi todo y no tengo un objetivo que me de ganas de seguir entrenando todos los días. Juego desde los 7 años, pero si hay un equipo que me quiere sin entrenar entonces es posible volver", dijo ante los salvadoreños que lo escuchaban atentamente y que rieron junto a él por la curiosa confesión.

SUS INICIOS Y SU MODELO A SEGUIR

También habló de sus inicios como jugador y de la inspiración que lo llevó a ser uno de los jugadores más grandes del plantea fútbol.

"Mi familia quería que fuera jugador. Mi primer regalo fue un balón. He tenido suerte de ganar muchos premios, vengo de una familia de futbolista y crecí cerca del fútbol", declaró.

"Maradona siempre me encantó. Fue uno de los más grandes y también otros como Pelé o Rivaldo. Maradona para mi siempre fue algo especial", reveló, pero luego confesó quién fue verdaderamente su modelo a seguir.

"Tuve muchos referentes pero principalmente mi hermano. Compartía habitación con mi ídolo y tuve esa suerte", destacó.

SOBRE EL DINERO Y LA FAMA

Se refirió también a los actuales tiempos que se viven en el fútbol y los fichajes multimillonarios, como el de Neymar.

Aseguró que en su caso nunca decidió dónde jugar pensando en el dinero que recibiría a cambio.

"Nunca me pregunté por el dinero. Siempre me preocupé por jugar al fútbol. Cambia la época y los valores cambian. Lo importante es hacer las cosas bien y si tienes la oportunidad de ganar dinero no tiene nada de malo. Te pagan por hacer lo que más te gusta", expuso.

Al final participó en la elección del mejor freestyler de El Salvador y se despidió entre los aplausos de los salvadoreños que llegaron para conocer más de él en primera persona.