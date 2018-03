Ronaldinho reconquista el Camp Nou en su debut con el “Barça Legends”

BARCELONA. El brasileño Ronaldinho reconquistó hoy el Camp Nou en su debut como integrante del “Barça Legends”, las leyendas del Barcelona que rememoraron hoy viejos tiempos en el estadio azulgrana en un partido benéfico frente a viejos jugadores del Manchester United.Aunque los ingleses se llevaron el duelo por 3-1 con goles de Blomqvist, Poborsky y Dwight York, no aguaron una fiesta que pretendía recaudar fondos para la construcción, en Barcelona, del mayor hospital oncológico infantil de Europa.Casi 50.000 espectadores se dieron cita para ver a sus antiguos ídolos y contribuir, al tiempo, a la causa, que ya lleva recaudados 9,5 millones de euros, según señaló Manuel del Castillo, director gerente del Hospital Sant Joan de Déu, a Barça TV.Nueve años después de su marcha del Camp Nou, la hinchada azulgrana pudo ver cómo Ronaldinho luce algunos kilos más, pero conserva la magia con la que revitalizó al Barcelona entre 2003 y 2008.A sus 37 años, y junto a Rivaldo, otra de las leyendas del conjunto catalán, el astro brasileño protagonizó algunas de las jugadas más brillantes del partido y fue proclamado como el mejor jugador del encuentro.No logró marcar, pero, como en sus tiempos de futbolista, el "Gaúcho" disputó los 90 minutos, se divirtió jugando e hizo que la hinchada casi celebrara el gol que, para los azulgrana, acabó marcando el francés Déhu instantes antes del final del choque benéfico.Rivaldo, que mantiene el mismo físico y semblante que cuando vestía la camiseta del Barça, firmó una rabona que recordó a sus mejores tiempos y que a punto estuvo de convertirse en gol."¡Qué lindo! Me trae muchos recuerdos volver aquí y estar con los ex compañeros otra vez. Es un día especial para mí", señaló Ronaldinho en los micrófonos de Barça TV minutos antes del inicio del duelo.A su conclusión, todos sus ex compañeros y las leyendas del Manchester United quisieron fotografiarse con él.En las filas azulgrana, y dirigidos por los también ex azulgrana José Mari Bakero y Carles Reixach, formaron otrosjugadores legendarios como los holandeses Patrick Kluivert y Edgar Davis; el brasileño Giuliano Belletti, que a punto estuvo de reproducir el gol que marcó en la final de Champions de París; y los muy bien conservados Guillermo Amor, Julio Salinas y Miquel Angel Nadal que, a sus 50 años, ejerció de capitán del equipo.Por parte del Manchester, que se tomó el partido muy en serio y demostró una sorprendente solidez defensiva y una gran eficacia frente al arco defendido por Mariano Angoy, destacó el coreano Park, incansable durante todo el choque.Las leyendas del Barcelona, que ya habían disputado otros dos choques internacionales fuera del Camp Nou -uno de ellos, con victoria, ante el Real Madrid- podrán tomarse la revancha de esta derrota el próximo 2 de septiembre en el estadio del Manchester United.