Ronaldinho: “Ojalá, en un futuro, pueda montar una escuela de fútbol en El Salvador”

La boda de Messi era la comidilla en el planeta del fútbol. Que el vestido de Antonella, que el traje de Messi, que quiénes serían los invitados, etc.Pero en Miami, EL GRÁFICO aprovechó el tema para romper el hilo en el lobby del Saint Tropez Ocean Front Condominium, un exclusivo complejo de apartamentos donde reside Ronaldinho, su hermano y toda su comitiva.“¿Vas a ir a la boda de Messi?”, pregunté. “No, no puedo. Tengo un partido con las leyendas del Barcelona”, corto y preciso, mientras volvía a ver su móvil y limpiaba su nariz por una gripe de esas que noquean hasta a Ronaldinho.“¿Estás enfermo?”, pregunté de nuevo para romper el hielo y dejó de ver el móvil. “Sí, el cambio de clima. Estoy en el aire acondicionado y luego lo caliente del ambiente”, contestó.Ya no pregunté, solo esperé hablar de fútbol y el ambiente tenso de los primeros minutos se transformó en una charla de 15 minutos con el mejor futbolista de la primera década de este siglo: Ronaldo de Assis Moreira, quien también disfrutó y se emocionó con el hecho de conocer El Salvador.Bueno, ¡estoy contentísimo de tener esta posibilidad! Ya con muchas ganas de que llegue luego eso.Bueno, toda la gente me habla de que a todos les encanta el fútbol, que son fanáticos, que siguen mucho el fútbol. Estoy muy ansioso por llegar y conocer.Yo estoy viajando mucho, teniendo la posibilidad de estar en los países donde tengo las escuelas de fútbol para niños (Ronaldinho’s Soccer Academy).Ufff... ahora exactamente estamos en Asia, Dubái, ahora empezando aquí en Estados Unidos. Y luego tenemos ganas de expandirlo por el mundo...Claro que sí, quiero conocer primero, y ojalá que en el futuro pueda hacer algo.(Ríe) Bueno, la verdad es que no me ha dado tiempo. He dejado mi último club y después he empezado a viajar, a viajar y a viajar.Dentro de poco, no sé quizá hacer un partido de despedida, no sé todavía. Hay muchas opciones, hay mucha gente llamando para hacer una gira como de último partido, hay muchas ideas todavía. Espero dentro de poco sentarme y organizarme bien.Creo que el fútbol es de momentos. Creo que el cambio llegó en un buen momento y después de los Juegos Olímpicos la selección comenzó a jugar bien. Bueno, está haciendo un gran trabajo. Considero que el cambio ha venido en el momento exacto para este buen momento de Brasil.¡Ojalá que sí! Es lo que esperamos todos los brasileños. Yo creo que sí. Brasil está en un momento muy bueno, con la confianza bien, con jugadores jóvenes de mucha calidad. Yo creo que va a llegar bien.Yo creo que ya está a este nivel. La gente siempre está queriendo más. ¿Qué más quieren? Ya juega en el Barcelona, está siempre entre los tres mejores del mundo. Yo creo que ya está a este nivel. Entonces creo que su momento va a llegar porque es un grandísimo jugador.¿Pero qué más tenemos que esperar? Él ya está haciendo todo. Después de estar ahí, ¿qué más tiene que probar? Él no tiene que probar más nada, ya está a este nivel.Yo creo que ya está en este papel. Creo que los tres delanteros del Barcelona están todos ellos al mismo nivel. Me refiero al nivel de figura de un gran club, el club más grande del mundo. Pero Messi todavía está a otro nivel, él ha hecho historia. Y les será difícil a todos los demás hacer la mitad de la historia que ha hecho él. Pero ya están ahí al mismo nivel.Habla esto porque es mi amigo (se carcajea).Yo creo que el fútbol está hecho de momentos. Ha tenido el momento de Pelé, el momento de Maradona, el momento de Zidane, de Ronaldo, de Zico, de tantos otros, de Van Basten, Gullit. El fútbol es así. Cada uno ha hecho historia de alguna forma. Algunos han hecho historia ganando todo, y hay otros que nunca han tenido la posibilidad de ganar un Mundial. El Mundial es el sueño más grande de un futbolista. Pero unos no han tenido esta felicidad, pero no por esto dejarán de hacer historia.Yo creo que el Barça está a ese nivel. El Barcelona todos los años está ahí en las competiciones más grandes que hay, siempre peleando por el título, siempre está ahí con el Madrid. El Madrid ha hecho un año espectacular, está haciendo un trabajo lindo. Me alegro mucho por Zidane, porque siempre fue un ídolo. Y ahora ganando todo como entrenador esto es fantástico. Es fantástico verlo ahora como entrenador del Real Madrid, haciendo historia ahora como entrenador.Pero creo que el Barcelona está ahí, al mismo nivel. Y bueno, un año va el Madrid, el otro año vuelve el Barça, y creo que esto también es lo lindo del fútbol que hace al otro año que los demás equipos tengan que crecer y jugar mejor al fútbol para estar a ese nivel.Para mí, la forma de juego del Barcelona es la forma más linda que hay. A todos les gusta mirar al Barça jugar. Hay veces que las cosas no funcionan y el fútbol más feo a veces gana sobre el fútbol bonito.Prefiero el juego bonito. Ese que me da ganas de sentarme y mirar algo. Mirar el juego bonito, mirar muchos goles, dribling...Yo creo que sí, siempre juega de la misma forma. Ganando o perdiendo, dan ganas de ver al Barça jugar. Y hay equipos que ganan, y no te dan ganas de mirarlo ni 20 minutos.¿Especial? ¡El Barça! Me encanta ver al Barça jugar.Como ya te he dicho, me encanta ver a Zidane haciendo historia. Es lo que me gusta del Real Madrid.