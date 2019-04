Ronald Torres "se rompe" y queda fuera del Clausura 2019

Ronald Alexander Torres, mediocampista ofensivo del benjamín Jocoro, se perderá la recta final del Clausura 2019 a raíz de una distensión de ligamentos colateral de su rodilla derecha que sufrió en el partido del pasado 3 de abril en Usulután ante Luis Ángel Firpo por la jornada 18.

“Sufrí la distensión ante Firpo en Usulután, al día siguiente me atendió el doctor (Victorino) Villatoro en San Miguel, me dijo que era una leve distensión y me recomendó reposar por ocho días, pero luego de mi reposo sentí las mismas molestias en mi rodilla por lo que pasé consulta de nuevo con él para que me hiciera una resonancia y allí surgió esa lesión que me tendrá fuera entre seis y ocho semanas”, confesó con resignación el jugador oriental.

Torres lamentó terminar así el torneo ya que “es la primera vez que no termino un torneo por lesión, gracias a Dios no hubo rotura de liugamentos y por ello no será necesario operarme, solo con los medicamentos y el reposo lograré recuperarme y esperar qué nos depara el futuro en el equipo, hay confianza que Jocoro seguirá en primera división”, destacó el veterano volante jocorense.