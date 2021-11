Ronald Rodríguez y Styven Vásquez, fuera de Águila

Tanto el defensa Ronald Rodríguez, así como el delantero Styven Vásquez, no seguirán en Águila para el Clausura 2022, según comunicó el vicepresidente del equipo, Alejandro González.

Según el vicepresidente, en declaraciones brindadas a la radio YSKL, no se llegó a ningún acuerdo con ambos futbolistas para renovar sus respectivos contratos.

Sobre el caso del zaguero, González dijo que “El representante del jugador pide que se renueve al jugador, con la cláusula de que si llega una oferta del exterior, tenemos que cederlo inmediatamente. Definitivamente, esos casos no se dan en ningún lado del mundo, que solo va a venir alguien y decir me lo llevo y lo tenés que soltar, dejando una plaza importante que no podremos suplir en estos momentos”.

Alejandro agregó que al central se le había hecho una oferta de “hasta el 126% de aumento de salario”, y aseguró que el entrenador, Alberto Castillo, está en pláticas “con un defensa colombiano que, en estos momentos se encuentra en Perú”.

El dirigente se dirigió a la afición del equipo negronaranja, y dijo que “las pláticas entre contratista y jugador llegaron a su final. Deseamos lo mejor a Ronald, quien demostró que él ya no quería seguir en el equipo. A la afición le pedimos que no se preocupe, que esta directiva trabajará en reemplazar a estos jugadores con alguien mejores”.

En el caso de Vásquez, el vicepresidente comentó que “se le ofreció un incremento del 100% de su salario, vino el papá y al final nunca llegaron, nunca hablaron y Águila no es para estar buscando a nadie. Quien no quiera jugar en este equipo tan grande en El Salvador, que no lo haga”.