Ronald Pérez trabaja en la agricultura y en un agroservicio mientras vuelve el fútbol

Tras finalizar contrato con el Independiente, el volante Ronald Pérez confía en que un equipo de la liga mayor se fije en su rendimiento y lo contrate para el próximo Apertura 2020.

Superó una lesión muscular y se declara listo para “seguir en la liga mayor, tengo ofertas de algunos equipos, pero todavía no tengo nada definido, mi intención es mantenerme jugando en la primera división para el siguiente torneo”, sostuvo.

Pérez inició su carrera en la categoría de reserva del Chalatenango en el año 2013, pasó al plantel mayor, jugó con el Alacranes del Norte de la segunda división, con el Firpo en el 2018, pasó al Aspirante de la segunda división y el Clausura 2020, lo disputó con el Independiente.

“Terminé contrato con el Independiente, me cancelaron la deuda salarial y firmé finiquito, no entro en los planes del Firpo (equipo que busca quedarse con la plaza del Independiente en el circuito mayor) y me mantengo a la espera del llamado de otro equipo de la primera división”, añadió.

Entrena todas las tardes en su casa y en una cancha cercana a su domicilio en el cantón Colima, Suchitoto, Cuscatlán. “tengo máquinas para hacer ejercicios, unas pesas en casa con las que estoy bien físicamente, me aplico a rutinas de ejercicios para cuando llegue el momento de iniciar pretemporada”, confesó.

Pérez no jugó el pasado torneo por lesión, estuvo convocado en las últimas siete jornadas, pero no sumó minutos. “una rotura en el posterior, a dos días que iniciara el torneo me alejó de las canchas, recaí, también tuve un virus que me afectó, pero es cosa del pasado estoy recuperado”.

AGRICULTOR

Mientras se reactiva el fútbol, Ronald Pérez, de 23 años de edad, trabaja en un agroservicio y mini ferretería propiedad de su padre Osmín Pérez y de su hermano mayor, Ramón Orellana. “tenía un ayudante, pero por eso de la pandemia le dije que lo mandara a descansar y que yo les ayudaría en el trabajo, mientras me sale equipo”, sostuvo.

Se mantiene al pendiente del agroservicio, pero también tiene su propia milpa, con las fuertes lluvias del pasado fin de semana, comentó que perdió una de las dos manzanas de terreno que ya había trabajado para la cosecha del maíz.

Aseguró que perdió más de 1,200 dólares. “Una manzana se perdió por completo, mientras que la otra se puede rescatar, se levanta, pero como no ha dejado de llover, esperamos que mejore el clima, para evaluar el terreno”.

“Me dedico a la agricultura, esta vez, por las lluvias, perdí parte de lo trabajado en la milpa”, expuso.

Pérez trabajó en su comunidad durante la emergencia por lluvia del fin de semana pasado, provocada por la tormenta tropical Amanda. “Ayudamos a las personas a salir de sus casas ante las inundaciones, fue una tarea difícil, complicado porque mientras estuvimos ayudando a otras personas a salvar sus vidas, mi casa también se inundó, pero nada de gravedad”, concluyó.