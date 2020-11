Ronald Koeman: "Si Messi no tiene molestias, siempre es titular"

"Desde ayer, hablamos con Messi, porque acabó el partido del Dinamo de Kiev con unas molestias y no estaba para jugar hoy todo el partido", añadió.



Respecto a los tres puntos logrados después de haber sumado tan solo dos de doce en los últimos cuatro partidos, Koeman consideró que "esta es una victoria importante por la necesidad de puntos que teníamos" y dijo estar "contento por el juego ofensivo, porque una vez más hemos creado muchas ocasiones de gol".



Además, opinó que "no fue justo" que en el descanso el resultado del partido fuese de empate a uno. "Fuimos superiores", apuntó.



El técnico holandés también se refirió a la actuación de Antoine Griezmann, quien ante el Betis marcó un gol y falló un penalti además de otras varias ocasiones de gol.



"Ojalá Griezmann siga trabajando como lo está haciendo. Para fallar oportunidades de gol hay que estar allí. Él es consciente de que ha errado un penalti y algunas otras ocasiones de gol, pero lo importante es que, a pesar de todo, está allí y tiene carácter", comentó sobre el internacional francés.



Por otra parte, Koeman reconoció que "Ansu Fati tuvo algunas molestias en la primera parte" y lo sustituyeron en el descanso "para no arriesgar".