Ronald Koeman: "Hemos hecho un partido muy irregular"

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, reconoció que su equipo hizo "un partido muy irregular" tras empatar (2-2) ante el Valencia, en el partido de LaLiga Santander disputado en el Camp Nou.



"Ha habido momentos de falta de control, hemos perdido el balón y hemos tenido el peligro de jugar uno contra uno en espacios grandes. Por eso he pensado en jugar con tres atrás en la segunda parte con la intención de controlar el partido", añadió Koeman en rueda de prensa.



Además, el técnico holandés dijo que le preocupa que "con 2-1 el equipo no piense en controlar más el partido y en defender. Ese es el riesgo de jugar con mucho espacio a la espalda. Hay que tener el balón, pero hemos tenido algunas pérdidas".



Y consideró que la efectividad de cara a gol ante el Valencia no ha sido el problema: "Esta vez no hemos fallado muchas ocasiones de gol claras. Tampoco tuvimos muchas".

Respecto al primer gol del Valencia, que llegó con un remate de cabeza de Diakhaby a la salida de un córner, Koeman explicó que "no puede ser que alguien remate solo", porque por lo menos "hay que estar encima".



Koeman argumentó la suplencia de Frenkie de Jong porque "tuvo unas molestias en el entrenamiento del viernes". Pero en el segundo tiempo "el equipo lo necesitó" a causa de que el técnico holandés pretendió que se atacara "de una manera diferente a la de la primera parte".

