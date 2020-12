Ronald Koeman: "Ha sido la mejor primera parte de la temporada"

Según el técnico holandés, el conjunto azulgrana estuvo "muy bien con el balón" y presionó con acierto. Además, opinó que "el 2-1 del descanso fue un resultado corto por el juego que se vio y por las oportunidades de gol" que tuvo el Barcelona.



Koeman se mostró muy contento la imagen de su equipo ante la Real Sociedad: "Este es el equipo que quiero ver. Todos los jugadores pusieron su mejor actitud y la clave fue lo que hicimos sin balón".



En este sentido, el entrenador del Barcelona dijo que "la actitud del equipo fue muy buena" y que el conjunto azulgrana dio "un paso de gigante" porque se vio a "un Barça que sabe apretar".



Respecto al bajón de nivel en el segundo tiempo, Koeman explicó que "no se puede controlar un partido durante los 90 minutos". "Cuando toca defender hay que defender. El desgaste ha sido enorme", indicó.



También justificó el regreso al 4-2-3-1 después de haber estrenado el 4-3-3 ante el Levante: "el esquema de juego depende del equipo contrario. Hoy en día en el fútbol no hay un sistema fijo porque hay muchos movimientos. La Real Sociedad es un equipo que cambia mucho las posiciones y que juega muy bien con el balón".



De Óscar Mingueza y Ronald Araújo, la pareja de centrales titular ante el conjunto donostiarra, Koeman recordó que "se han formado en el Barça" por lo que "saben jugar con presión". "Además, no hay público y es diferente. Los dos han demostrado su calidad", insistió.