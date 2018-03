Ronald Cerritos volvió a marcar gol con el DC United de la MLS

El salvadoreño Ronald Cerritos volvió a marcar un gol con el DC United de la MLS, al participar en el encuentro de leyendas del equipo estadounidense.

Cerritos fue parte del equipo rojo y marcó el gol del empate (1-1) al minuto diez del enfrentamiento que se realizó en el RFK Stadium de Washington.

Fred habilitó al cuscatleco con un cabezazo, después de un balón suelto en un tiro de esquina, y Cerritos sacó un potente derechazo el área, como en sus mejores tiempo.

Este es el video del gol:

Incredible performances from both sides, but Team Black wins it 5-4. #LastCallatRFK | #DCU @Heineken pic.twitter.com/x5Vfz3tiy9