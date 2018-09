Ronald Cerritos no se guarda nada: “no debe haber problemas ante Montserrat”

Ronald Cerritos, ex jugador de la MLS y de la selección salvadoreña, aún recuerda aquella serie contra Anguila. Marcó en los dos juegos. En el primero, en el Cuscatlán, la azul ganó 12-0. Luego, en el de vuelta, ganó por 4-0, en Washington.

Por eso el ex delantero cree que no debe haber contratiempos para vencer a Montserrat este sábado. Pero sí habla de tomar algunas providencias para evitar sorpresas en esa expedición por el Caribe.

Cerritos, desde Estados Unidos, habló con EL GRÁFICO, sobre ese juego ante Montserrat, pero también lo hizo sobre la selección sub 20, combinado en el que juega su hijo, Ronald.



¿Qué expectativas tiene como exjugador de selección sobre el juego ante Montserrat?

Se inicia un nuevo proceso. Siempre se hace con la esperanza que a la selección le vaya lo mejor posible. Le deseamos lo mejor a la distancia para que este proceso termine de la mejor manera. Esta es la primera piedra en el camino y esperamos poderla resolver de la mejor manera.

¿El Salvador sale obligado a ganar, tomando en cuenta que se va a enfrentar a uno de los equipos que está en el cierre del ránking de la FIFA?

Sí. Por la historia, nombre y lo que representa el fútbol salvadoreño no debería ser un problema. Ahora, los tiempos han cambiado y cualquier cosa puede pasar. Hay que jugar primero y debe haber un respeto. No debe haber ningún problema en ganar, pero hay que jugar con respeto. Tuve la oportunidad de vestir la camiseta de El Salvador. Acá lo importante es que los jugadores vayan a la cancha con esa idea de hacer lo mejor.

¿En el Caribe nunca se sabe lo que puede encontrar en cuanto a nivel futbolístico?

Los tiempos han cambiado y hay muchas sorpresas se han dado a escala mundial. Estamos concientes que cualquier cosa puede pasar, pero conociendo al profesor De los Cobos, tomará las precauciones. Qué bueno que el profesor De los Cobos regresó. Lo importante es la continuidad, pero la gente de arriba como que no conoce esa palabra. Ojalá que se respete el trabajo, entendiendo que se vive de resultados. Esperamos que nuestra gente de arriba tenga esa paciencia.

Imaginamos que aún recuerda aquella sonada serie eliminatoria ante Anguila en 2007...

Sí. Tuvimos la suerte de estar ahí. Ojalá que la selección pueda tomar precauciones en ese sentido. Recuerdo que Anguila le marqué en el Cuscatlán y en Washington. En el Cuscatlán ganamos 12-0. Marqué tres. Y luego en Washington, sede del juego de vuelta, uno. Ese fue mi último juego con la selección en Estados Unidos. Pero como te digo, los tiempos han cambiado. La selección tiene que estar precavida. Sé que hay jugadores que no se van a a relajar.

Hablemos de su hijo, Ronald, que recién volvió a Estados Unidos después de participar con la sub 19 en el invitacional de UNCAF de Honduras. ¿Platicó con él sobre esa experiencia?

Desgraciadamente, las cosas no se dieron como todos hubiésemos querido. Repito, esto es a base de trabajo, continuidad y los resultados se te dan por sí solos. Eso lo tengo claro. Pasé por muchos procesos. Mi pregunta es hasta cuándo vamos a aprender de esos resultados que se dieron. Incluso, mi hijo me pregunta por qué esto, por qué lo otro. Yo le digo que es difícil poderle explicar. Cada vez que va a un proceso se encuentra con un nuevo entrenador. Al final, el jugador es el que menos tiene la culpa.



Viene ahora una eliminatoria de grupo y hay que preguntarse lo que viene. No se ve claro el plan para el grupo y quién va a llevar a ese grupo. Ahora, muchos se asombran sobre por qué Nicaragua ha mejorado en el fútbol. Vienen haciendo un trabajo espectacular. Nosotros estamos a dos meses del Premundial sub 20 y no tenemos un plan. No hay ni técnico. Es una realidad bastante triste.