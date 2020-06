Ronald Cerritos hijo no seguirá en Portugal

Ronald Cerritos (hijo) se abrió puerta en el AD Oliveirense, de la tercera liga portuguesa, para los próximos dos años. Pero tras el brote de coronavirus a escala mundial, esa liga, al igual que otras en el mundo, tuvo que irse a pausa forzada por un buen tiempo. Pero esa competencia portuguesa no se pudo reanudar, por lo que Cerritos tuvo que volver desde marzo a Estados Unidos, donde reside con su padre, Ronald Osvaldo Cerritos, exdelantero de selección mayor. ADET y algunos equipos de la MLS.

Recientemente, en plática con EL GRÁFICO, Cerritos padre confirmó que su hijo no seguirá en las filas de Oliveirense. "Cuando hubo el brote de la pandemia, mi hijo ya tenía un mes de estar en el equipo de Portugal, ya se había adaptado a las siete horas de diferencia de horario con respecto a Estados Unidos. Ya conocía al grupo con el que jugaba. Comenzó a jugar y solo unos días después apareció esto del coronavirus. Gracias a Dios lo pudimos traer antes de que el gobierno estadounidense cerrara todos aeropuertos. No podrá seguir en ese equipo de Portugal", explicó el exseleccionado nacional.

Por ahora, Cerritos padre ha tenido conocimiento de que AD Oliveirense, de la tercera liga lusa, no la pasa bien desde lo financiero. "Tengo entendido que hay jugadores de ese equipo que ya no pudieron salir y que ahora sigue encerrados en sus residencias. No pueden ir a sus hogares. Por obvias razones, el aspecto financiero golpeó fuerte al club y el presidente de ese equipo me dijo que no sabía lo que iba a pasar. Por lo tanto, mi hijo, el presidente de ese club portugués y yo lo hablamos y le dijimos que si había incertidumbre, que si nos podía dar el pase. Ronald había firmado por dos años con ese club, pero desgraciadamente pasó esto del coronavirus", dijo Cerritos padre.

De acuerdo con el exseleccionado nacional, su hijo es agente libre por el momento. Indicó que el agente del jugador está hablando con equipos de MLS y de segunda división en Estados Unidos. "No voy a mentir en cuanto a que ya tenemos un par de opciones, pero no quiero dar nombres de equipos todavía. Hay bastantes pláticas en este momento, pero vamos a elegir la opción con la que él se sienta cómodo en lo deportivo, en la que tenga la opción de competir para jugar", externó Cerritos.

Anteriormente, Cerritos jugó para el equipo B del DC United y el conjunto sub-20 del Pachuca mexicano. Luego de eso se fue al balompié luso.También ha sido parte de selecciones nacionales sub-17, sub-20 y sub-23.