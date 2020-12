Ronald Cerritos: "No hay cómo defender a la selección"

La conversación con el ex seleccionado nacional Ronald Cerritos y el análisis deportivo de las declaraciones de Hugo Carrillo, presidente de la FESFUT sobre la decisión de no asentarse ante el INDES como ordena la nueva Ley General de los Deportes fueron los puntos centrales del debate en el Güiri Güiri al Aire del martes.

Desde Maryland, Ronald Cerritos charló con Cristian Villalta, Marcelo Betancourt y Orestes Membreño sobre diversos temas y entre estos la selección nacional.

De entrada, Cerritos dijo que no podía quejarse por su carrera deportiva. "Dios fue bastante agradecido conmigo, obviamente acompañado de un sacrificio, de un trabajo y cero lesiones. Gracias a Dios al final del día cuando decidimos retirarnos, miramos hacia atrás y se dejó algo grato".

Orestes Membreño recordó que Ronald Cerritos debutó por estas fechas en la selección nacional y el ex jugador compartió algunos detalles. "Se la jugó conmigo Pastoriza, ahí empezó todo y anteriormente venía de un proceso de sub-15, sub-17, sub-19 y creo que soy de los pocos jugadores que han pasado todo ese proceso hasta llegar a la selección mayor", comentó Cerritos.

El ariete salvadoreño fue uno de los jugadores ilustres en la MLS y en 1997, el "Quakes" se hizo de los servicios del delantero de raíces cuscatlecas, quien se convirtió en una de las leyendas del club de San José, California, hasta recibió un homenaje.

Sobre la paliza de 6-0 de El Salvador ante Estados Unidos, Cristian Villalta preguntó al invitado qué consideraría qué debería hacerse en el fútbol salvadoreño.

"Es un tema complicado, delicado y es un tema que cada quien tiene su punto de vista y no es fácil dar un dictamen y lo único que te puedo decir yo que tuve la oportunidad de estar con selección, tantos procesos que viví desde la sub-13 hasta la selección mayor y no me alcanzan los dedos para decirte la cantidad de entrenadores que pasaron en esos proceso juveniles y con selección mayor, fueron muchísimos que se cortaron por A o B motivo y al parecer seguimos por ese mismo lado", dijo el ex seleccionado.

El ex futbolista compartió que su hijo Alexis Cerritos le pregunta sobre algunas situaciones del fútbol salvadoreño. "Él entró sub-17 y después fue llamado a la sub-20 y ya vio pasar varios técnicos en tan poco tiempo, a veces es complicado explicarle a él por qué las cosas no han cambiado en El Salvador".

Desde su postura como aficionado, Ronald Cerritos opinó sobre la derrota de 6-0 que recibió El Salvador contra Estados Unidos la semana pasada. "No hay ni cómo defender a la selección, no hay cómo defender lo que pasó. Yo si hubiera sido el entrenador si acepto el partido porque no se había jugado, pero lo que nunca se pensó que iba a ser seis goles, yo no me imaginaba tantos goles y estaba deseoso de ver el equipo y todo mundo jugando menos nosotros".

"La diferencia fue enorme y no es la cara de lo que la selección venía mostrando desde el último partido ante Islandia en enero, no fue el mismo ritmo pero hay un tema de pandemia y los jugadores no están al 100% , había un disparejo total que se notó el tema de los clubes", reforzó Cerritos.

También recordó el proceso con la selección de Milovan Djoric. "No se logró el objetivo final de ir al Mundial, era una selección competitiva, que había trabajado muchísimo y espero que la Federación tenga ese tipo de idea. Yo recuerdo que fueron siete meses de un trabajo duro, los jugadores estábamos de lunes a sábado con la selección, había una idea plasmada de lo que el jugador quería con el profesor y yo recomendaría un proceso así para que el equipo tenga esa confianza y disputar ese tipo de eliminatorias".

"Todo mundo pensamos que no deberíamos de competir, pero yo te digo, es una realidad y yo recuerdo ese proceso donde la Federación le pagaba el salario a los jugadores y el equipo competía y le jugábamos al tú por tú a cualquier selección. Todo mundo estaba en la misma página y por qué no hacemos lo mismo". agregó.

Betancour comentó que "había una gran conexión equipo y afición, el producto lo habían vendido muy bien y había una conciencia colectiva, un convencimiento de que el equipo lo iba a lograr".

En el primer bloque hubo tiempo para debatir sobre la postura de la FESFUT y el técnico Carlos de los Cobos.

"A mí me es indiferente si sigue o no sigue, ahora es De los Cobos pero puede ser otro técnico, podría ser otro comité, el problema es lo que vemos en la cancha", comentó Orestes Membreño a la mesa más redonda.

"Nuestro fútbol apenas es de segundo nivel y es más de tercero que de segundo y no podemos pedir más" , dijo Orestes Membreño, mientras que Marcelo expresó que "Había siempre alguna excusa del viaje, del Ferri y se han metido esa idea, que no es del todo mentira, pero en el Caribe es complicado jugar...pero ir a jugar a Florida contra una sub-23 no debió haber terminado como terminó en un papelón como este y es más difícil ocultar tus carencias" .