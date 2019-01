Ronald Alexis Cerritos firmó con el Pachuca de México

Ronald Alexis Cerritos firmó un contrato para militar por dos años en las filas de Pachuca sub 20. Así lo confirmó a EL GRÁFICO su padre, Ronald Cerritos, exjugador de ADET, San Salvador, Alianza y selección mayor.

"Fue a hacerse las pruebas allá a Pachuca y al parecer fue de gusto de ellos. Desde que él estaba en la sub 17 lo andaban observando hasta que se dio la oportunidad. Lo vieron por dos semanas. Es una gran oportunidad para él. Lo sabe. Vino contento, le gustó la ciudad", apuntó Cerritos padre en plática con EL GRÁFICO, este viernes por la noche.

Cerritos padre indicó que ahora su hijo va a trabajar para poder ser parte del primer equipo de los tuzos.

"Estuvimos viendo Pachuca contra Tijuana en la Copa MX y debutaron tres chicos entre 1999-2000. Al parecer es una apuesta que tienen ellos con Alexis. Va a depender de él que quiera jugar en el primer equipo. Venía contento de cómo tratan a los jóvenes en el Pachuca. El sueño de él es formar parte del primer equipo. Esperamos que tenga esa disciplina", apuntó Cerritos.

SU RECORRIDO

Hasta ahora, Alexis ha sido parte de selecciones salvadoreñas sub 17, sub 20 y mayor. Con el sub 20 estuvo en el Premundial de Bradenton, de noviembre de 2018. Ahora, según Cerritos padre, se espera que el jugador pueda ser llamado al combinado preolímpico para las eliminatorias CONCACAF de mediados de este año.

En cuanto a salvadoreños sub 20 que han jugado en México están Olivier Ayala, quien estuvo con León entre 2013 y 2014 , Denis Pineda y José Ángel Peña, quienes jugaron para Tigres entre ese mismo lapso. Ahora, Pineda juega para Santa Clara, de Portugal, y Peña milita en Alianza.