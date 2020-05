Rómmel Mejía reforzará al Cacahuatique de la segunda división

El delantero Rómmel Mejía fue anunciado como nueva contratación del Cacahuatique de la segunda división para el Apertura 2020.

Mejía, llega al equipo de Ciudad Barrios, San Miguel, luego de jugar el torneo pasado con el Dragón, de la tercera división, donde destacó a fuerza de goles en este equipo con sede en Chapeltique, San Miguel.

Marcó once goles en nueve jornadas en el grupo centro oriente B, se perfilaba como el máximo goleador del Clausura 2020 de la tercera división, pero la Federación Salvadoreña de Fútbol canceló el torneo de las tres ligas profesionales ante la amenaza de la pandemia por el coronavirus y Mejía vio frenado el sueño de convertirse en el máximo cañonero de la liga.

El pasado martes, firmó contrato por un año con el Cacahuatique y se mostró muy animado “ofrezco entrega, saben de mis características, me gusta trabajar y esforzarme al máximo, trabajaré duro, quiero meter goles, es lo que más me encanta. Dios premia al que se esfuerza, me llevan para aportar goles al equipo y espero colaborar. Me llevan para que aporte lo aprendido estos años. Deseaba jugar en este equipo porque están bien organizados, tiene una buena directiva y una gran afición”, sostuvo.

En la actualidad, Mejía labora en el servicio a domicilio en una cafetería familiar, es el encargado de distribuir los pedidos de comida en San Miguel. “Estoy feliz porque me tomaron en cuenta en el Cacahuatique, desde que este equipo subió a la segunda división, mantuve el deseo de jugar con ellos, no había llegado la oportunidad, hasta hoy y me siento agradecido con Dios”, expuso.

Romel Mejía jugó para el Pasaquina en el Clausura 2018 donde no le fue muy bien ya que apenas disputó tres partidos de liga; mientras que con el Jocoro, marcó un gol en el Apertura 2019. Salió del equipo fogonero y emigró al Dragón, de la tercera división.

“Me llamó el profesor Marvin Hernández (técnico del equipo), me dijo que quería llevarme al equipo y luego me llamó el presidente Ricardo Urrutia, pude firmar con el equipo y hacer oficial la contratación; solo esperando que pase la pandemia, espero que sea pronto para volver a las canchas a entrenar, hacer la pretemporada, que es lo más fuerte”, detalló.

El artillero migueleño espera aportar su experiencia para mantener al Cacahuatique en los primeros lugares “le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de volver a la liga de plata, mi deseo es jugar en la primera División, pero poco a poco, Dios me dará la oportunidad, no lo dudo. Regreso a la segunda división y quiero hacer bien las cosas, mejor de lo que hice en tercera, con trabajo y disciplina lo lograré, me encanta trabajar, dar lo mejor en cada entrenamiento, tengo que aprovechar la oportunidad. La afición de Ciudad Barrios me están escriben porque llegaré al equipo, me felicitan y eso me llena de confianza”.