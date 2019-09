Romero: "Nunca estuvo en duda nuestra continuidad"

En frío, el timonel de Águila, Carlos Romero, dirigió palabra a este medio, para hablar de las últimas cuatro derrotas que han llevado a los migueleños al séptimo lugar con 15 puntos.

Romero apela en este momento a su creencia de que tiene un buen grupo, capaz de resarcir esta situación que por ahora no tiene en sitio cómodo a los emplumados. No duda en afirmar que este miércoles su equipo irá a buscar el triunfo ante Santa Tecla, en partido reprogramado de la fecha 6. El estratega de Águila cree que el fútbol también tiene en su bitácora momentos de sufrimiento.

¿Qué opinión tiene del respaldo de la dirigencia emplumada en este momento de ausencia de resultados favorables?

El presidente del equipo nos ha dado su respaldo y nosotros también lo respaldamos a él. Pero la verdad , nunca estuvo en tela de juicio la continuidad de nuestro cuerpo técnico. Hemos tenido un presidente que siempre nos ha dado la confianza, que cree en nuestro grupo de jugadores y nuestro trabajo. Tenemos un buen recurso humano del cual podemos echar mano, para salir adelante. Vamos a ir saliendo poco a poco. También ha habido que se han sacrificado en posiciones no habituales, producto de las mismas lesiones de otros. Pero este es un grupo que sabe lo que quiere.

Se viene para este miércoles el juego reprogramado ante Santa Tecla, en Las Delicias. ¿Cómo llegará su equipo a ese compromiso?'

Vemos el juego contra Santa Tecla como una oportunidad de poder superar este mal momento. Sabemos que el juego no será fácil, pero también es un buen partido para poder salir adelante. Esperamos hacer un buen trabajo este miércoles. Vamos a buscar el resultado.

¿Qué hablaron en el camerino de Águila luego de la derrota del sábado ante Águila?

Después de la caída ante Metapán hemos sacado conclusiones. Estamos contentos con el grupo que tenemos. Estamos convencidos de lo que queremos. Eso es importante. Tenemos un grupo que trabaja bien. La situación pasa más por el tema deportivo, por la parte futbolística. Pero no es por falta de trabajo. Los rivales han tenido demasiada suerte en los juegos que hemos enfrentado. Si ustedes recuerdan hemos perdido penaltis con los que hemos estado a punto de empatar el juego. Así fue contra Chalatenango, Alianza. En cierta medida no hemos contando con esa fortuna. Solo queda seguir trabajando , seguir corrigiendo. Lo que destaco de este grupo es la calidad humana que hay. Somos un grupo fuerte mentalmente.

¿Con este momento de resultados adversos ha comprobado el nivel de presión que se tiene en el banquillo de Águila?

Es normal. No está fuera de renglón. En equipos como Águila, FAS, Santa Tecla y Alianza se llama a ser protagonistas . Es lógico que exista esa presión, pero es una presión que lo único que hace es invitarte a mejorar. Hay que seguir luchando y nunca se debe dar por vencido. Hay que revertir esto con carácter, personalidad y este grupo que no ha perdido eso. La presión es normal, pero uno no debe renunciar a sus principios.

Luego del triunfo de 1-0 ante Independiente, el miércoles pasado, parecía que Águila se recuperaba, luego de tres derrotas al hilo, pero no fue así. El equipo cayó de nuevo ante Metapán. ¿Cómo se explica esto?

Si Ustedes analizan, en Metapán comenzamos bien en el juego. Fuimos agresivos en el inicio del juego. Fuimos a buscar el arco del rival y la puerta no se nos abrió. Puedo admirar de este grupo que nunca bajó los brazos. La verdad es que hemos ido a buscar los partidos. En nuestra manera de jugar siempre intentamos ir hacia adelante. Me preocuparía si no tuviéramos llegada u opciones a gol. No hemos jugado mal. El equipo siempre intenta y eso es bueno. En Metapán nos hacen un gol en una pelota que casi iba para afuera. Defensivamente tomamos una decisión que nos trajo el primer gol de Metapán. Pero en adelante, el equipo propuso.

¿Le preocupa su defensa en cierto modo?

No. Si estuviera provocado, te diría otra cosa. Sé de los jugadores que tengo y de la capacidad que tiene cada uno. Tengo un buen plantel . Son jugadores que yo elegí. Siempre voy a pensar que tengo lo mejor. Ha sido importante la respuesta del grupo, porque también el grupo ha respondido desde lo mental. Como le digo a mis jugadores, la presión es con algo que hay que convivir. El fútbol no siempre te va a dar cosas buenas, en el fútbol también se sufre y hay que saber sufrir en su momento. En el fútbol también hay cosas que te hacen reflexionar. Eso es lo más importante. La verdad es que tenemos un buen grupo, que responde, porque trabaja bien. Tenemos un grupo que está comprometido a salir de este mal momento.

¿Qué interpretación tiene del hecho de que por los últimos resultados Águila se aleja de los primeros lugares de la tabla, en los que ahora están El Vencedor, Sonsonate y Alianza?

Pienso que el torneo está parejo. En el fútbol no hay lógica. No se sabe quién va a ganar . Dependerá de quien haga mejor las cosas, de quien acierte. Si hay equipos como El Vencedor y Sonsonate que ahora están en los primeros lugares es porque algún mérito tienen. Ahora todos los equipos se están jugando a muerte cada partido . Eso es bueno. No siempre van a estar los mismos arriba de la tabla.