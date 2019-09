Romero: "A un equipo campeón no se le paga con un estadio vacío"

Antes del juego de ayer, ante Independiente, la dirigencia de Águila llegó al entrenamiento para darle la confianza en el banquillo, tras tres derrotas consecutivas. Eso fue clave para que los emplumados reaccionaran y se quedaran con los tres puntos ante los camoteros. Así, Águila volvió a ganar, luego de que no lo hacía desde la quinta fecha.

En el técnico del equipo migueleño, Carlos Romero, el respaldo de la dirigencia caló hondo y aseguró que hay un buen camerino en el plantel migueleño.

"Como entrenador, si algo me ha caracterizado es mi personalidad. Creí que el trabajo que estábamos haciendo iba a dar frutos. Hay un buen camerino, esta es una familia. Las derrotas son cosas del fútbol y hay que saberlas madurar. Ahora tuvimos un estadio vacío, pero no es de esta forma como se le paga a un equipo campeón. No es justo, porque seguramente a la afición se le olvida rápido todo. El buen aficionado está en las buenas y en las malas", apuntó el timonel del conjunto migueleño.

Luego, Romero dijo que no le preocupan las críticas. Vio fortalecido su labor, luego de que el grupo hablara bien del cuerpo técnico ante la dirigencia.

"El grupo trabaja bien. Los jugadores son responsables a la hora de que les exigís. Soy un entrenador muy exigente y ellos lo saben. Así como hemos pasado este bache de tres derrotas al hilo, agarrados de la manos vamos a salir adelante y vamos a demostrar que este grupo está para más", dijo el estratega de Águila.

Por otra parte, Romero fue hacia atrás en el calendario, para justificar las últimas tres derrotas, sobre todo ante Sonsonate, por la fecha 9.

"Ahora los equipos nos están jugando como nosotros jugábamos en el torneo pasado, que decían qie éramos ultradefensivos. Ahota, el equipo hace basculaciones, transiciones. Tenemos la posesión de la pelota. Increíblemente en Sonsonate pedimos por 2-0 y tuvimos el balón", dijo el timonel de los migueleños.