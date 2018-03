Romeo Parkes: la esperanza del gol en Metapán para el Clausura 2017

El jamaicano Romeo Parkes inició con pie derecho el Clausura 2017 al marcar uno de los tantos con los que el Isidro Metapán venció al Chalatenango en condición de visita, el domingo (1-2).El entrenador Roberto Gamarra reasignó al caribeño en la delantera, su posición natural, luego de que el entrenador Jorge “el Zarco” Rodríguez lo ocupara como un extremo izquierdo. Y en vista de ello, el caribeño quiere aprovechar la oportunidad para convertirse en el goleador del equipo.Siempre hay buenas sensaciones. Venir, jugar y tratar de hacer las cosas bien es lo único en lo que pienso. No fue difícil acoplarme porque estuve en actividad en Nueva York. La parte táctica la vamos asimilando poco a poco junto al equipo.Anotar siempre me transmite una gran sensación. No me mentalizo en anotar una cantidad determinada de goles en un torneo, pero siempre que lo hago me siento muy bien. Anotar siempre será especial. Si se marca, el equipo gana.No ha pasado mucho tiempo desde que estamos trabajando con él. Tratamos de adaptarnos a lo que nos pide. Sea como sea, yo trato de hacer lo que nos solicita, porque es mi trabajo.Me siento cómodo porque ya jugué en la posición (delantero). Anteriormente venía jugando como extremo. Juego las dos posiciones, pero me siento más cómodo jugando en el ataque. Sin embargo, no tengo problemas con el rol que me asignen.Lógicamente queremos conseguir el título. Lo necesitamos luego de un año y medio de no lograrlo. No sé los demás jugadores, pero yo quiero terminar campeón. Trabajo duro para hacerlo valer.Anotar cada vez que pueda y conseguir campeonatos, luego moverme. En algunos años me gustaría jugar en Europa, en cualquier liga. Todo futbolista sueña con jugar en Europa. Tengo opciones de regresar a jugar a Jamaica y hay otras opciones, pero para llegar a donde quiero tengo que trabajar mucho.