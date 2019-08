Romel Mejía volvió a la senda del gol

El migueleño Romel Mejía, nuevo atacante en las filas de Jocoro, volvió a celebrar un gol en primera división el pasado sábado al anotar el primero de los dos goles que los fogoneros le propinaron a Santa Tecla (2-1) por la jornada dos del torneo Apertura 2019.



Romel Mejía jugó para Pasaquina en el Clausura 2018 donde no le fue muy bien ya que apenas disputó tres partidos de liga y luego fue separado del equipo por bajo rendimiento.



El tanto de Mejía llegó a los 17 minutos de juego a través de un penal y fue su tanto 21 en 119 partidos en primera división tras hacerlo por última vez el sábado 4 de marzo de 2017 cuando en la jornada 11 del Clausura anotó el 1-0 sobre la UES en el triunfo de los burros en esa oportunidad por 2-0 (el otro gol fue obra del paraguayo Javier Lezcano).



“Feliz, agradecido con Dios por la oportunidad que me ha dado de nuevo de anotar un gol en primera división, animado en Jocoro que me ha abierto las puertas de nuevo en liga mayor y esforzándome día a día para aportarle a Jocoro”, manifestó el jugador oriental.



El atacante de los jocorenses, uno de los refuerzos que llevó Nelson Ancheta a las filas morazánicas tras su paso por segunda división con Liberal de Quelepa y Aspirante de Jucuapa admitió que el juego de este domingo ante Municipal Limeño será difícil por el rival de turno.



“Se viene un bonito partido ante Limeño, hay que prepararlo bien porque se pelean más que tres puntos, hay una gran rivalidad y entusiasmo muy especial, estoy trabajando con el profesor, mentalizado para seguir en este camino que me he reencontrado”, admitió.



Mejía confesó que su experiencia en cuatro equipos de la liga mayor ha abonado para que el nuevo plantel jocorense haya alcanzado hasta ahora cuatro de los seis puntos disputados en el torneo Apertura.



“La experiencia que hemos tenido en liga mayor ha sido importante para darlo a conocer a los jóvenes de Jocoro, sigo adaptándome a la idea del profesor (Nelson Ancheta), he aprendido mucho de él, fui subcampeón de liga en Dragón con él en el banquillo y lo importante es la confianza que nos transmite a todos”, indicó.



Acerca del papel que está haciendo Jocoro en el torneo liguero, el exatacante de Dragón, Águila, Municipal Limeño y Pasaquina dijo que “gracias a Dios ante Santa Tecla los tres puntos fueron para nosotros, siento que nos fue mejor (en lo futbolístico) que en el primer partido (ante Sonsonate) donde se dificultaron las cosas pero lo importante es que seguimos sumando en el torneo, se viene lo mejor, se viene Limeño, nos sentimos bien, se está soltando las cargas físicas y esperamos que ante Limeño lo encaremos bien".



Sobre el partido de este domingo por la tarde en el estadio “Ramón Flores Berríos” de Santa Rosa de Lima, “Chicharito” Mejía dijo que “en lo personal, enfrentarme a Limeño es algo especial, ya tuve la oportunidad de jugar con ellos, ahora ellos están bien conformados, con jugadores de mucha calidad, es por eso que han ganado sus dos partidos, la cancha está excelente para dar un buen fútbol y el ambiente allí siempre le dificulta al equipo rival”, recordó.