Rolando Torres, abogado y entrenador de fútbol

El ex jugador de la primera división y selección mayor, Rolando Torres, enfocó su mirada tras su retiro del fútbol profesional en el año 2012, en coronar su carrera universitaria y lo logró hace cuatro años, graduándose de licenciado en ciencias jurídicas.

Cuenta que fue una tarea complicada porque el fútbol le dejaba muy poco espacio para estudiar, pero el sacrificio valió la pena y ahora conserva ese título académico con mucha satisfacción, igual que el recuerdo de los dos títulos alcanzados en la primera división, con el Águila en el año 2012 y 2016.

Es un abogado de la República y también ejerce como entrenador, cursó los estudios de AEFES (clase C) y ya dirigió equipos de la liga mayor aficionada de Morazán, sostuvo que seguirá estudiando para dirigir en el futuro a equipos de segunda y primera división. En el pasado Clausura 2020, fue designado entrenador de la categoría sub-17 del Jocoro, de la liga mayor “pero el torneo se canceló”, recordó Torres.

El ex futbolista, que formó parte de la selección mayor entre el año 2006 y 2009, manifestó que “mis padres me inculcaron desde pequeño el amor por el estudio, inicié el estudio en el año 2000, al inicio, en la tercera división no era mucho problema porque era más flexible (horarios), pero cuando llegué a la primera división, se complicó y tuve que llevar (solo) dos o tres materias, el fútbol me consumía mucho tiempo”.

Se graduó en el año 2016 “cuando uno se propone logra las cosas, no hay nadie más que Dios, nos de la sabiduría, no hay nada imposible para él. Si uno se sacrifica, tanto en el fútbol como en el estudio, puede lograr grandes cosas, el fútbol con responsabilidad y el estudio con disciplina”.

Torres comenzó su carrera en el fútbol en 1997 con el Atlético Morazán de la tercera división, pasó al Fuerte San Francisco y logró el ascenso a la segunda división, jugó con el Águila en el 2005 y alcanzó el título del Clausura 2006, pasó luego al Alianza, Municipal Limeño y volvió al Águila en 2012 y levantó el título del Clausura 2012. Luego firmó su retiro.

“La carrera del futbolista es corta, son pocos los jugadores que tienen fortuna y oportunidad de jugar por muchos años en el fútbol salvadoreño, la carrera del futbolista es corta, si tienes éxito andas por los diez años de carrera y luego, quedamos ahí, muchos, sin la oportunidad de poder ser alguien o trabajar en algo, debemos de mentalizarnos en eso porque en nuestro fútbol es la parte que hace falta en los equipos: tratar de formar buenas personas e inculca al estudio, eso en países del primer mundo lo cumplen”, expuso.

En el pasado Apertura 2019, dirigió al Andes de la tercera división y al Real Sociedad de liga mayor de la ADFA de Morazán (Sociedad) y para el Apertura 2020, tiene ofertas de varios equipos.