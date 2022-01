Rodrygo habla sobre la posible llegada de Mbappé al Madrid

El brasileño Rodrygo Goes, delantero del Real Madrid, afirmó este martes que al equipo blanco le haría "muy feliz" el fichaje de Kylian Mbappé y que para él sería "un honor" poder jugar al lado del delantero francés.

"Es un nombre muy fuerte que se sumaría a esa competencia (en el ataque del Real Madrid), pero vendría para ayudar al equipo. La llegada de Mbappé nos haría muy felices. Sería un honor poder jugar con él", afirmó el joven extremo en una entrevista a TNT Brasil.

Rodrygo señaló que desde que llegó al conjunto merengue, en 2019, "se habla bastante" no sólo de Mbappé, "sino de muchos otros jugadores" que podrían llegar al club.

"No sé cómo está la situación (con Mbappé). La competencia aquí es muy grande", dijo el futbolista.

Mbappé termina su contrato con el París Saint-Germain el 30 de junio y la prensa española le sitúa en el Real Madrid.

Además, Real Madrid y París Saint-Germain se enfrentarán el 15 de febrero y el 9 de marzo en los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa.

"Estamos haciendo una óptima temporada, con consistencia defensiva y ofensiva. Por el colectivo, tenemos posibilidad de pasar", analizó.

Rodrygo, de 21 años, también elogió la franqueza con la que habla el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti.

"Es alguien muy importante para mí y le estoy muy agradecido. Siempre me habla de aquello que tengo que mejorar y me exige. Y sobre lo que hago bien, me dice que continúe haciéndolo así", describió.

Asimismo, dijo que el jugador del Madrid que más le impresiona es el centrocampista Luka Modric, al que cariñosamente se refiere como "papá" dentro del vestuario porque el croata tiene prácticamente la misma edad que su padre, el exlateral Éric, quien todavía estaba activo cuando Rodrygo debutó como profesional, según explicó.

"Es el mejor futbolista con el que ya jugué y que vi jugar. Es un placer jugar con él", expresó.

Sobre próximos pasos en su carrera, subrayó que su sueño siempre fue estar en el Real Madrid y que ahora no piensa en otra cosa.

"Espero estar haciéndolo bien para seguir y jugar muchos años aquí", manifestó.

Preguntado sobre si tuviera que elegir un sólo título para ganar en este 2022, afirmó que ése sería la Copa del Mundo de Catar.