Rodrygo: "No hay que cargar contra Varane"

El brasileño Rodrygo Goes lamentó los errores cometidos por el francés Raphael Varane que costaron dos goles decisivos en el Etihad Stadium y pidió que no se cargue contra él, destacando que lucharon "hasta el final".



"Es una cosa normal que a todos nos puede pasar, es una pena que ha pasado con Rafa pero es un gran jugador que nos ha dado muchas alegrías y no hay que cargar ante nadie por lo que ha pasado aquí", pidió en Movistar+.



"Estoy triste por la eliminación pero hemos luchado hasta el final y es una pena que no pasamos. Nos ha costado porque el City es un gran equipo, es muy duro y difícil jugar aquí contra ellos. Lo hemos intentado hasta el final", añadió.



Rodrygo reconoció que en la segunda parte pudieron dar más para pelear por dar la vuelta a la vuelta a la eliminatoria. "Durante todo el partido pudimos dar más, pero no paramos de luchar hasta el final y son cosas que pasan en el fútbol. Ellos han hecho un gran partido y merecieron la clasificación".



El brasileño valoró la temporada del Real Madrid tras su finalización. "Le doy un 9, no es un 10 por la Champions pero hemos hecho una gran temporada".