Rodríguez: “Veo una mala intención de parte del Metapán”

El técnico Jorge Rodríguez no ocultó su incomodidad por la situación que se le ha presentado a una semana del inicio del torneo, y la cual dificulta que el Alianza lo pueda inscribir como su nuevo timonel.

Al timonel aún le quedan seis meses de contrato con el Metapán y el equipo calero no quiere darle su finiquito. Por el contrario, quiere que vuelva al plantel.

“Estoy pendiente de reunirme con algunas personas de la directiva del Metapán a fin de llegar a un acuerdo sobre esta situación. Me parece que es más una cuestión de mala intención que de una verdadera necesidad. Hubo cosas que no debieron pasar y se me despidió y hasta comenzaron a trabajar con nuevo entrenador. Solo es un mes lo que me deben finiquitar y no veo porque lo han tratado de complicar”, explicó Rodríguez.

SIGUE EL TRABAJO CON ALIANZA

El técnico, que por el momento sigue al frente del trabajo de los albos, sostiene que no se mirá fuera del Alianza para el siguiente torneo y que buscará la forma de llegar a un arreglo con la dirigencia.

“Sigo siendo el técnico del Alianza. Este lunes vamos a trabajar de manera normal a las 3:00 de la tarde en la FESFUT”, enfatizó.