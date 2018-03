Rodríguez: “Los equipos de Sevilla nunca se dan por vencidos”

Pasaquina será el rival de Alianza en fase de cuartos de final. El técnico de Alianza, Jorge Rodríguez, tiene claro qué clase de adversario tendrá en la siguiente ronda del certamen. "Esta es otra ronda. Conocemos cómo juegan los equipos de Omar Sevilla, que nunca se dan por vencidos. Para eso, nuestro equipo tiene que prepararse", apuntó el estratega del plantel albo.

Rodríguez no se marea por el hecho de que su equipo terminó en primer lugar. Entiende que servirá de poco si el plantel albo no logra el objetivo del titulo en el Clausura. "Hoy (el sábado) era importante no perder, porque jugamos en una cancha difícil. Veníamos de perder ante Águila y no podíamos volver a caer. Nos llevamos este empate. Creo que el resultado es justo para lo que los dos equipos hicieron", apuntó Rodríguez

Por otra parte, Rodríguez confirmó que optó por no contar ante Firpo con Herbert Sosa, Juan Carlos Portillo y Andrés Flores Jaco, porque habían acumulado cuatro trajetas amarillas.

Rodríguez agregó que por esa razón sacó del juego a Dany Torres en el medio tiempo. Ese zaguero vio tarjeta amarilla anoche t fue su cuarta en fase regular. Ahora, esos cuatro jugadores albos entrarán desafectados a fase de cuartos de final.

Por su parte, el volante albo, Rodrigo Rivera, valoró el punto obtenido ante Firpo. "Fue un juego muy disputado. En el primer tiempo erramos hasta cinco opciones claras a gol. Creo que es un justo empate. Hicimos méritos para empatarlo, inclusive para ganarlo", apuntó Rivera.